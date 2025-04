Avant une demi-finale inédite contre Arsenal en Ligue des champions, une triste statistique du PSG fait déjà trembler tout Paris.

Le tirage des demi-finales de la Ligue des champions a réservé une affiche inédite : le Paris Saint-Germain affrontera Arsenal les 29 avril et 7 mai prochains. Une double confrontation qui s’annonce explosive, mais qui soulève également de nombreuses interrogations pour les supporters parisiens. En cause ? Un passif européen défavorable face aux Gunners, que les Rouge et Bleu n’ont encore jamais dominés.