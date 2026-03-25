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Patrick Tchanhoun

La FFF confirme les soupçons : les matchs polémiques OM-Lille et OL-Monaco oubliés dans le débrief

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Endrick
C. Verdonk
H. Haraldsson
B. Bastien

Deux matchs chauds de Ligue 1 passent sous silence dans le débrief de la FFF, attisant la frustration des clubs et des supporters.

Alors que la 27e journée de Ligue 1 a été riche en rebondissements et en décisions arbitrales contestées, le débrief publié mercredi par la direction de l’arbitrage de la FFF laisse certains observateurs perplexes. Certains incidents majeurs n’ont tout simplement pas été analysés, alimentant la polémique et provoquant l’indignation des clubs concernés.