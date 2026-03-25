Alors que la 27e journée de Ligue 1 a été riche en rebondissements et en décisions arbitrales contestées, le débrief publié mercredi par la direction de l’arbitrage de la FFF laisse certains observateurs perplexes. Certains incidents majeurs n’ont tout simplement pas été analysés, alimentant la polémique et provoquant l’indignation des clubs concernés.
La FFF confirme les soupçons : les matchs polémiques OM-Lille et OL-Monaco oubliés dans le débrief
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Deux incidents chauds ignorés
Ce débrief, désormais devenu traditionnel, passait en revue les décisions arbitrales du week-end. L’instance a validé le penalty accordé au PSG contre Nice (0-4) et confirmé l’annulation du but d’Anthony Rouault lors de Rennes-Metz (0-0) pour hors-jeu. Mais les deux rencontres les plus polémiques, OM-Lille et OL-Monaco, sont passées sous silence. Un choix qui pourrait susciter un regain de colère.
Lors de OM-Lille, Mason Greenwood a été victime d’une énorme faute d’antijeu de Calvin Verdonk dès la 12e minute. L’attaquant anglais a quitté le terrain quelques instants plus tard. Mais Verdonk, malgré la violence de l’action, n’a reçu qu’un simple avertissement de l’arbitre Benoît Bastien. Greenwood, lui, a également écopé d’un carton jaune pour un geste d’humeur lors d’un accrochage avec le latéral lillois Hakon Haraldsson.
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L’OM rassure sur l’état de Greenwood
Heureusement pour l’OM, la gravité de la blessure de Greenwood a été rapidement évaluée. Le joueur « souffre d’une béquille au quadriceps gauche » et « son évolution sera suivie quotidiennement », a indiqué le club. Les supporters peuvent donc souffler, bien que la frustration liée à l’arbitrage reste entière.
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OL-Monaco : une décision contestée
Du côté de l’OL, la frustration est également palpable. Les Gones ont été battus au Groupama Stadium par l’AS Monaco (1-2) et ont vivement critiqué le penalty accordé aux Monégasques, transformé par Folarin Balogun. Corentin Tolisso, Moussa Niakhaté, Paulo Fonseca et le directeur technique Matthieu Louis-Jean ont dénoncé le tirage de maillot de Denis Zakaria sur Endrick au début de l’action, estimant que la VAR aurait dû intervenir.
Malgré ces controverses, le débrief de la FFF reste muet sur ces deux affaires. Cette absence d’analyse pourrait accentuer la colère des clubs et de leurs supporters, renforçant les critiques envers les arbitres et nourrissant d’éventuelles théories de complot.
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Silence radio de la FFF
Contactée par RMC Sport, la fédération n’a pour l’instant donné aucune réaction. Le manque de clarification sur ces incidents majeurs laisse planer un climat de tension avant la suite de la saison et relance le débat sur la transparence et la rigueur de l’arbitrage en Ligue 1.