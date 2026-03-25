La FFF confirme les soupçons : les matchs polémiques OM-Lille et OL-Monaco oubliés dans le débrief

Ce débrief, désormais devenu traditionnel, passait en revue les décisions arbitrales du week-end. L’instance a validé le penalty accordé au PSG contre Nice (0-4) et confirmé l’annulation du but d’Anthony Rouault lors de Rennes-Metz (0-0) pour hors-jeu. Mais les deux rencontres les plus polémiques, OM-Lille et OL-Monaco, sont passées sous silence. Un choix qui pourrait susciter un regain de colère.

Lors de OM-Lille, Mason Greenwood a été victime d’une énorme faute d’antijeu de Calvin Verdonk dès la 12e minute. L’attaquant anglais a quitté le terrain quelques instants plus tard. Mais Verdonk, malgré la violence de l’action, n’a reçu qu’un simple avertissement de l’arbitre Benoît Bastien. Greenwood, lui, a également écopé d’un carton jaune pour un geste d’humeur lors d’un accrochage avec le latéral lillois Hakon Haraldsson.