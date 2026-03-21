Le PSG se balade à Nice et reprend les commandes (0-4)

Le Paris Saint-Germain était aux prises avec l’OGC Nice, samedi soir, à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Une rencontre à sens unique qui s’est soldée par une victoire nette et sans bavure face aux Aiglons.

Nice transparent, le PSG trouve la faille

C’est un PSG remanié qui s’est présenté à l’Allianz Riviera, ce soir. Visiblement diminué par son choc contre Chelsea en Ligue des Champions, le club de la capitale avait du mal à accélérer face aux Niçois. S’ils avaient bien la possession, les Parisiens étaient particulièrement timides dans le jeu. Idem pour Nice qui butait, de son côté, sur la défense francilienne. Il fallait attendre la 19e minute pour voir Khvicha Kvaratskhelia solliciter Yehvann Diouf qui détournait le ballon en corner de justesse.

Les occasions se faisaient ensuite rares des deux côtés même si Sofiane Diop s’illustrait avec une frappe trop molle pour inquiéter Matvey Safonov (31e). Le match s’enflammait enfin après la demi-heure de jeu avec une occasion nette d’Elye Wahi, déviée par Illia Zabarnyi (35e) et une autre de Kvaratskhelia sauvée in-extrémis par Juma Bah (37e). Mais les Aiglons concédaient un penalty juste avant la pause avec la main de Morgan Sanson dans la surface sanctionnée par un contre-pied parfait de Nuno Mendes (0-1, 42e).

Nice abdique, Paris déroule

Au retour des vestiaires, le PSG frappait d’entrée et se mettait rapidement à l’abri. Après un bon travail sur le côté gauche, Nuno Mendes servait au point de penalty Désiré Doué qui avait tout le temps pour armer une frappe imparable pour Yehvann Diouf (0-2, 49e). Douché d’entrée, Nice était contraint de reculer davantage dans le jeu. Les hommes de Claude Puel se sabordaient encore plus en se retrouvant à dix après l’expulsion de Youssouf Ndayishimiye pour une semelle sur Kang-In Lee (61e). Les poulains de Luis Enrique pensaient ensuite creuser l’écart juste après mais le but de Kvaratskhelia était invalidé pour un hors-jeu du passeur Ousmane Dembélé (69e).

Par ailleurs, le contexte était favorable pour permettre à Dro Fernandez de marquer son premier but avec le PSG, sur une passe de Dembélé (0-3, 81e). La note sera encore plus salée pour Nice qui encaissait le quatrième but sur une action parisienne conclue par Warren Zaire-Emery qui parachevait le succès parisien (0-4, 86e). Le Paris Saint-Germain (1er, 60 pts) récupère ainsi son fauteuil de leader tandis que l’OGC Nice (15e, 27 pts) reste toujours au contact de la zone de la relégation.