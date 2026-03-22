Beye, Weah et les réactions après OM - Lille (1-2)

L’Olympique de Marseille était aux prises avec le LOSC, dimanche, pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Un choc qui n’a pas souri aux Phocéens qui se sont inclinés face aux Dogues alors qu’ils menaient au score à la pause (1-2). Un coup d’arrêt pour Habib Beye et ses joueurs qui restaient sur trois victoires de suite en Ligue 1 avant cette journée. Un dénouement que regrettent le technicien sénégalais et ses poulains, dont Timothy Weah, après le coup de sifflet final.

Timothy Weah (défenseur de l’OM au micro de Ligue 1+) :

« Un peu de frustration, c’est sûr. A 1-0 on était bien. Défensivement, on a lâché des buts. Il faut continuer. Prochain match, c’est Monaco après la trêve, il faut rien lâcher et travailler. C’était un beau match. Lille a bien joué, ils ont marqué deux buts. Il y avait deux belles équipes. Il ne faut pas baisser les bras. C’est juste un match perdu on doit retravailler et avancer. »

Igor Paixao (attaquant de l’OM au micro de Ligue 1+) :

« Faute sur Greenwood ? Il y a faute. C’est plus Haraldsson qui vient ensuite. Il pouvait y avoir rouge aussi sur le contact avec Ngoy. Il méritait aussi rouge. C’est un résultat qu’on ne voulait pas. On va se reposer et penser au prochain match. L’équipe s’améliore chaque jour. Malgré la défaite aujourd’hui, on s’améliore. »

Ayyoub Bouaddi (milieu du LOSC au micro de Ligue 1+) :

« Elle fait du bien cette victoire, je pense qu’on en avait besoin après la défaite en Europa League, on devait rebondir, on l’a fait. On est très content, on a montré qu’on était une équipe capable de rebondir, on savait qu’on allait jouer un concurrent direct. C’était un match important à gagner, on va essayer de tout donner après la trêve maintenant qu’on est dans la course. »

Habib Beye (entraineur de l’OM au micro de Ligue 1+) :

« C’est une déception. On avait une bonne opportunité au vu des résultats avant nous. On ouvre la marque. On a eu deux faits de jeu en première mi-temps qui nous sont défavorables avec cette première faute de Ngoy sur Paixao, puis Verdonk sur Greenwood. Et aussi l’intervention de Haraldsson qui me paraît dangereuse et violente. Mason ne le voit pas arriver. Monsieur Bastien a décidé de sortir que des cartons jaunes. On a marqué, ils ont égalisé et cela nous a mis un coup derrière la tête. On n’a jamais su contrôler le match. On n’a pas réussi à aller chercher le résultat. Je peux toujours prêcher pour ma paroisse. Mais quand il arrive pas derrière comme ça. Mason (Greenwood) prend un carton jaune dans le feu de l’altercation. Ce sont des choix de Monsieur Bastien. Je dois le respecter On a manqué d’intensité. On a subi. C’est dommage, on se prend un but contre le court du jeu. C’est un adversaire direct. Il faut passer à autre chose. La déception est là. Il faut revenir avec un esprit frais. Lille revient fort. Ils ont gagné à Rennes, ils gagnent au Vélodrome. Rien n’est terminé. Il faut aller à Monaco. »