La frustration a laissé place à une colère froide. Battu par l’AS Monaco dans un match crucial pour la course à l’Europe (1-2), l’Olympique Lyonnais n’a pas seulement concédé une nouvelle contre-performance. Dans les couloirs du stade, les regards étaient tournés ailleurs : vers l’arbitrage. Une décision litigieuse a cristallisé les tensions et relancé un débat récurrent autour de l’équité en Ligue 1. Et cette fois, les Lyonnais n’ont pas retenu leurs mots.
Lyon - Monaco, les Gones crient au complot et dézinguent François Letexier
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L’OL ne comprend pas la décision de penalty de François Letexier
Dès les premières minutes, l’OL avait pourtant affiché des intentions positives, concrétisées par l’ouverture du score signée Pavel Sulc. Mais au retour des vestiaires, la dynamique s’est inversée. Monaco a repris le contrôle, égalisant avant de bénéficier d’un penalty décisif dans la foulée.
C’est précisément cette séquence qui alimente aujourd’hui la polémique. Quelques instants avant l’action sanctionnée dans la surface lyonnaise, une faute présumée sur Endrick n’a pas été sifflée. Une décision qui a laissé place à l’incompréhension côté rhodanien. Moussa Niakhaté n’a pas caché son amertume après la rencontre au micro de BeIN Sports : « On a beaucoup discuté sur le deuxième but quand il y a penalty. Pour nous, il y a clairement faute sur Endrick où il y a tirage de maillot de leur capitaine, ça annihile forcément une contre-attaque, et derrière, ils récupèrent la balle puis il y a le penalty direct. On a demandé à l’arbitre pourquoi il n’est pas parti voir la VAR… ».
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Une colère grandissante dans le vestiaire lyonnais
Dans la foulée, l’OL a vu la frustration monter d’un cran, notamment en zone mixte. Corentin Tolisso a exprimé un ressenti particulièrement virulent à l’égard de l’arbitre de la rencontre : « Je ne comprends pas que la VAR ne soit pas intervenue…Tous les jours il y a faute sur Endrick. Je préfère ne pas vous dire la réponse de M. Letexier, il a été arrogant, c’était lunaire…Je préfère ne pas en dire plus… ».
Un discours qui traduit un malaise plus profond au sein du groupe, déjà fragilisé par une série de résultats négatifs. Pour les Lyonnais, cette décision arbitrale n’est pas anodine et pourrait peser lourd dans la course aux places européennes.
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L’OL dénonce un complot à son encontre
Au-delà des joueurs, la direction rhodanienne n’a pas hésité à afficher sa colère. Mathieu Louis-Jean, directeur technique de l’OL, a lui aussi pris la parole pour dénoncer ce qu’il considère comme une erreur majeure. « Il y a eu un fait de jeu qui a été décisif dans le résultat de ce match et c’est clair qu’on est très très en colère. Je vais me répéter mais ça fait je ne sais pas combien de fois qu’on fait des discussions d’après-match avec des décisions qui sont flagrantes contre nous et c’est un souci. La faute sur Endrick, il faut que M. Letexier m’explique comment il n’a pas pu revenir dessus. L’arbitre a un impact négatif sur le résultat du match. Ce n’est pas la première fois, notamment avec M. Letexier. Je ne sais pas ce qu’il se passe dans le championnat français. On ne veut pas être paranos mais on se pose des questions. »
Un message fort, qui met directement en cause l’arbitrage français et souligne un sentiment d’injustice récurrent du côté du club. Sportivement, cette nouvelle désillusion fragilise un peu plus la position de l’OL (4e, 47 pts) au classement. Englué dans une série sans victoire, le club de la cité des Gaules voit ses concurrents directs prendre de l’avance dans la lutte pour le podium.