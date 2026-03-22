Lyon - Monaco, les Gones crient au complot et dézinguent François Letexier

Dès les premières minutes, l’OL avait pourtant affiché des intentions positives, concrétisées par l’ouverture du score signée Pavel Sulc. Mais au retour des vestiaires, la dynamique s’est inversée. Monaco a repris le contrôle, égalisant avant de bénéficier d’un penalty décisif dans la foulée.

C’est précisément cette séquence qui alimente aujourd’hui la polémique. Quelques instants avant l’action sanctionnée dans la surface lyonnaise, une faute présumée sur Endrick n’a pas été sifflée. Une décision qui a laissé place à l’incompréhension côté rhodanien. Moussa Niakhaté n’a pas caché son amertume après la rencontre au micro de BeIN Sports : « On a beaucoup discuté sur le deuxième but quand il y a penalty. Pour nous, il y a clairement faute sur Endrick où il y a tirage de maillot de leur capitaine, ça annihile forcément une contre-attaque, et derrière, ils récupèrent la balle puis il y a le penalty direct. On a demandé à l’arbitre pourquoi il n’est pas parti voir la VAR… ».