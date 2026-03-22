Monaco renverse Lyon et poursuit sa série

L’Olympique Lyonnais s’est incliné à domicile face à l’AS Monaco (1-2), dimanche, lors de la 27e journée de Ligue 1. Malgré une première période maîtrisée, les Lyonnais ont cédé après la pause face à une équipe monégasque plus efficace, qui enchaîne un sixième succès consécutif en championnat.

Lyon a pourtant pris l’avantage avant la mi-temps. Servi en retrait par Endrick, Pavel Šulc a conclu d’un plat du pied précis pour tromper Hrádecký (42e). Les locaux auraient même pu faire le break dans la foulée, mais la tentative enroulée de Corentin Tolisso a trouvé le poteau (45e+2), laissant Monaco à portée au moment de rejoindre les vestiaires.

Monaco renverse le match en seconde période

Au retour des vestiaires, Monaco a affiché un visage plus agressif. Les visiteurs ont gagné en intensité au milieu de terrain et ont progressivement pris le contrôle des débats. Cette montée en puissance a été concrétisée par l’égalisation de Maghnes Akliouche, auteur d’un enchaînement individuel conclu par une frappe en lucarne (62e).

Dans la foulée, le même Akliouche a provoqué un penalty après un contact avec Tolisso dans la surface. Folarin Balogun s’est chargé de la transformation en prenant le gardien lyonnais à contre-pied (72e). En l’espace de dix minutes, Monaco a inversé la dynamique d’un match qui semblait pourtant favorable à Lyon.

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Lyon craque et Monaco confirme sa série

Touché mentalement, l’OL n’a pas réussi à réagir. Les Rhodaniens ont multiplié les pertes de balle et ont peiné à se montrer dangereux dans le dernier quart d’heure. La situation s’est encore compliquée avec l’expulsion de Nicolás Tagliafico pour un tacle en retard (88e), laissant son équipe à dix dans les derniers instants.

Malgré quelques opportunités en fin de match, Lyon n’a pas trouvé l’égalisation. Monaco a su gérer son avantage pour s’imposer et revenir à un point de son adversaire du jour au classement. Ce succès confirme la dynamique positive du club de la Principauté, désormais pleinement relancé dans la course aux places européennes.