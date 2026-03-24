OM : blessé contre Lille, pourquoi Mason Greenwood va manquer plusieurs semaines de compétition ?

Après la rencontre, Habib Beye n’a pas caché son incompréhension face à la gestion de cette action. L’entraîneur marseillais pointe la violence du choc subi par son joueur et regrette la légèreté des sanctions.

« Encore une fois, lorsqu'on voit la faute - même si elle n'annule pas une action réelle de but - c'est la violence en fait de l'impact qu’il prend. Déjà, il est blessé. Et la deuxième chose, c'est quand Haradlsson arrive et que vous avez un joueur qui est de dos, et que vous avez un joueur qui vient le charger comme ça, c'est l'appréciation de cette situation. Si aujourd'hui, il faut mettre un coup de poing pour prendre carton rouge, ok je l'entends. Je remets dans le contexte la violence de l'acte Haradlsson qui doit à un moment donné être sanctionné. Si ça n'est qu'un carton jaune, demain on peut avoir ce type de situation qui se répète un petit peu partout sur le terrain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un joueur qui est blessé et bel et bien blessé », a déploré le coach.