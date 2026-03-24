La soirée face à Lille n’a pas laissé que des regrets au tableau d’affichage pour l’Olympique de Marseille. Elle a aussi semé l’inquiétude dans les rangs phocéens, avec deux joueurs touchés, dont Mason Greenwood, contraint de quitter ses partenaires très tôt. Le club a rapidement communiqué, apportant des précisions sur l’état de santé de ses éléments.
OM : blessé contre Lille, pourquoi Mason Greenwood va manquer plusieurs semaines de compétition ?
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Greenwood touché, mais évite le pire
Sorti dès la 18e minute après un contact rugueux, Mason Greenwood a suscité une réelle inquiétude sur le moment. L’attaquant anglais, stoppé dans son élan quelques minutes plus tôt, n’a pas pu poursuivre la rencontre face au LOSC. Les premières impressions laissaient craindre un problème musculaire plus sérieux.
Finalement, les nouvelles se veulent plutôt rassurantes. Dans un communiqué, le club précise que l’ailier droit « souffre d’une béquille au quadriceps gauche. Son évolution sera suivie quotidiennement ». Un diagnostic qui écarte une blessure lourde, mais qui impose tout de même une période de gestion.
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Une absence inévitable face à Monaco
Si la blessure ne s’annonce pas grave, Mason Greenwood ne sera pas présent lors du prochain rendez-vous de championnat. Suspendu pour accumulation d’avertissements, il manquera la reprise face à Monaco, prévue le 5 avril, après la trêve internationale.
Ironie du sort, ce carton jaune intervient justement sur l’action où il se fait stopper brutalement. Lancé en contre-attaque, il subit un double impact : d’abord une charge musclée, puis une intervention qui l’envoie au sol. Frustré, l’attaquant réagit immédiatement, ce qui lui vaut un avertissement. Une sanction qui, combinée à sa situation disciplinaire, entraîne sa suspension.
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Beye agacé par les décisions arbitrales
Après la rencontre, Habib Beye n’a pas caché son incompréhension face à la gestion de cette action. L’entraîneur marseillais pointe la violence du choc subi par son joueur et regrette la légèreté des sanctions.
« Encore une fois, lorsqu'on voit la faute - même si elle n'annule pas une action réelle de but - c'est la violence en fait de l'impact qu’il prend. Déjà, il est blessé. Et la deuxième chose, c'est quand Haradlsson arrive et que vous avez un joueur qui est de dos, et que vous avez un joueur qui vient le charger comme ça, c'est l'appréciation de cette situation. Si aujourd'hui, il faut mettre un coup de poing pour prendre carton rouge, ok je l'entends. Je remets dans le contexte la violence de l'acte Haradlsson qui doit à un moment donné être sanctionné. Si ça n'est qu'un carton jaune, demain on peut avoir ce type de situation qui se répète un petit peu partout sur le terrain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un joueur qui est blessé et bel et bien blessé », a déploré le coach.
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Balerdi aussi touché, l’OM sous surveillance
Autre point d’alerte, Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin, resté sur le terrain durant toute la rencontre, a lui aussi quitté ce match avec une blessure. Le club indique qu’il « présente une lésion du mollet droit », avec un protocole de soins déjà enclenché.
Cette gêne l’empêche de rejoindre sa sélection nationale pour les prochains matchs amicaux. Un coup dur supplémentaire pour Marseille, qui devra gérer son effectif avec précaution dans les semaines à venir.
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Un effectif à gérer avant un sprint final
À l’approche du sprint final, chaque absence pèse. Même sans blessure grave, la situation de Greenwood oblige le staff à revoir ses plans immédiats. Quant à Balerdi, son indisponibilité reste à surveiller de près.
Marseille avance, mais marche sur une ligne fine.