Le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Manchester City avec un matelas confortable. Le succès 3-0 obtenu à l’aller place les Madrilènes en position favorable avant ce huitième retour de la Ligue des champions de l’UEFA. Pourtant, Álvaro Arbeloa refuse toute forme d’excès de confiance. Il prépare ce rendez-vous avec une idée claire : sécuriser la qualification sans bouleverser son équipe.
La composition du Real Madrid contre Manchester City a fuité : Arbeloa a tranché pour Mbappé
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Une base stable pour gérer l’avantage
Le technicien espagnol ne compte presque rien changer. L’ossature reste identique, preuve d’une certaine continuité dans ses choix.
Ce déplacement à l’Etihad Stadium s’annonce piégeux. Le Real Madrid n’y a gagné qu’une seule fois. L’ambiance promet d’être intense, et le moindre relâchement pourrait coûter cher aux visiteurs.
Dans ce contexte, Álvaro Arbeloa préfère s’appuyer sur ses certitudes. Malgré leur importance, Kylian Mbappé et Jude Bellingham, de retour dans le groupe, ne devraient pas débuter la rencontre.
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Une défense ajustée, un doute à gauche
Le principal ajustement concerne le couloir gauche. Blessé, Ferland Mendy ne peut pas enchaîner. De son côté, Álvaro Carreras, de retour de blessure, manque encore de garanties physiques pour débuter.
Dans ce cas, Fran García tient la corde pour démarrer. Dans l’axe, Dean Huijsen devrait accompagner Antonio Rüdiger. À droite, Trent Alexander-Arnold conserve sa place. Dans les buts, aucun suspense : Thibaut Courtois reste titulaire.
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Thiago Pitarch s’installe dans l’entrejeu
Au milieu, une surprise s’installe dans la durée. Thiago Pitarch, issu de la formation madrilène, enchaîne les titularisations.
Le jeune joueur gagne du crédit. À Valdebebas, plusieurs observateurs saluent son caractère et sa maturité. Il ne se contente plus d’un rôle secondaire.
Face à City, il devrait évoluer dans l’entrejeu aux côtés de Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni, deux profils expérimentés capables d’encadrer ce trio. Faut-il rappeler que le milieu de terrain français est sous la menace d’une suspension en cas de carton jaune ce soir.
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Mbappé ménagé, l’attaque remodelée
Absent lors du premier acte, Kylian Mbappé effectue son retour dans le groupe après une gêne au genou. Malgré cela, il ne devrait entrer en jeu qu’en cas de besoin.
Sur les ailes, Arda Güler pourrait débuter à droite, tandis que Vinícius Júnior occupe le flanc gauche. Dans l’axe, Brahim Díaz tient la corde pour mener l’attaque.
La compo attendue du Real Madrid contre Manchester City :
Courtois - Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran García - Tchouameni, Valverde, Thiago Pitarch - Arda Güler, Brahim, Vinicius