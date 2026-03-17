La composition du Real Madrid contre Manchester City a fuité : Arbeloa a tranché pour Mbappé

Le technicien espagnol ne compte presque rien changer. L’ossature reste identique, preuve d’une certaine continuité dans ses choix.

Ce déplacement à l’Etihad Stadium s’annonce piégeux. Le Real Madrid n’y a gagné qu’une seule fois. L’ambiance promet d’être intense, et le moindre relâchement pourrait coûter cher aux visiteurs.

Dans ce contexte, Álvaro Arbeloa préfère s’appuyer sur ses certitudes. Malgré leur importance, Kylian Mbappé et Jude Bellingham, de retour dans le groupe, ne devraient pas débuter la rencontre.