Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Patrick Tchanhoun

La composition du Real Madrid contre Manchester City a fuité : Arbeloa a tranché pour Mbappé

Le Real arrive avec confiance, mais un choix fort d’Arbeloa intrigue déjà avant le choc à Manchester.

Le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Manchester City avec un matelas confortable. Le succès 3-0 obtenu à l’aller place les Madrilènes en position favorable avant ce huitième retour de la Ligue des champions de l’UEFA. Pourtant, Álvaro Arbeloa refuse toute forme d’excès de confiance. Il prépare ce rendez-vous avec une idée claire : sécuriser la qualification sans bouleverser son équipe.

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    Une base stable pour gérer l’avantage

    Le technicien espagnol ne compte presque rien changer. L’ossature reste identique, preuve d’une certaine continuité dans ses choix.

    Ce déplacement à l’Etihad Stadium s’annonce piégeux. Le Real Madrid n’y a gagné qu’une seule fois. L’ambiance promet d’être intense, et le moindre relâchement pourrait coûter cher aux visiteurs.

    Dans ce contexte, Álvaro Arbeloa préfère s’appuyer sur ses certitudes. Malgré leur importance, Kylian Mbappé et Jude Bellingham, de retour dans le groupe, ne devraient pas débuter la rencontre.

    • Publicité
  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Une défense ajustée, un doute à gauche

    Le principal ajustement concerne le couloir gauche. Blessé, Ferland Mendy ne peut pas enchaîner. De son côté, Álvaro Carreras, de retour de blessure, manque encore de garanties physiques pour débuter.

    Dans ce cas, Fran García tient la corde pour démarrer. Dans l’axe, Dean Huijsen devrait accompagner Antonio Rüdiger. À droite, Trent Alexander-Arnold conserve sa place. Dans les buts, aucun suspense : Thibaut Courtois reste titulaire.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Thiago Pitarch s’installe dans l’entrejeu

    Au milieu, une surprise s’installe dans la durée. Thiago Pitarch, issu de la formation madrilène, enchaîne les titularisations.

    Le jeune joueur gagne du crédit. À Valdebebas, plusieurs observateurs saluent son caractère et sa maturité. Il ne se contente plus d’un rôle secondaire.

    Face à City, il devrait évoluer dans l’entrejeu aux côtés de Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni, deux profils expérimentés capables d’encadrer ce trio. Faut-il rappeler que le milieu de terrain français est sous la menace d’une suspension en cas de carton jaune ce soir.

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MONACOAFP

    Mbappé ménagé, l’attaque remodelée

    Absent lors du premier acte, Kylian Mbappé effectue son retour dans le groupe après une gêne au genou. Malgré cela, il ne devrait entrer en jeu qu’en cas de besoin.

    Sur les ailes, Arda Güler pourrait débuter à droite, tandis que Vinícius Júnior occupe le flanc gauche. Dans l’axe, Brahim Díaz tient la corde pour mener l’attaque.

  • La compo attendue du Real Madrid contre Manchester City :

    Courtois - Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran García - Tchouameni, Valverde, Thiago Pitarch - Arda Güler, Brahim, Vinicius

Ligue des Champions
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
0