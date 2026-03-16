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C'est un véritable coup de pouce pour le Real Madrid : Kylian Mbappé et Jude Bellingham font tous deux leur retour dans l'effectif pour le match de Ligue des champions contre Manchester City
Les renforts « Galacticos » sont confirmés
Le club a confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux, en publiant la liste des joueurs retenus pour le match, qui comprend à la fois Mbappé et Bellingham, ainsi qu'Alvaro Carreras, de retour dans l'effectif. Alors que les « Blancos » disposent d'une confortable avance de 3-0 grâce au triplé de Federico Valverde lors du match aller, Alvaro Arbeloa sera soulagé de pouvoir à nouveau compter sur plusieurs de ses joueurs clés.
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Bellingham de retour dans son pays natal
En effet, Bellingham a lui aussi été intégré de toute urgence au groupe pour le déplacement à Manchester. L'international anglais était absent depuis début février en raison d'un problème à la cuisse et devait initialement rester à l'infirmerie pendant au moins une semaine supplémentaire. Cependant, son rétablissement s'est accéléré, ce qui lui a permis de revenir sur le sol anglais plus tôt que prévu. Carreras, quant à lui, apporte une stabilité défensive indispensable et devrait intégrer le onze de départ à la place de Fran Garcia.
Le conflit entre le club et la sélection nationale prend de l'ampleur
Malgré ces bonnes nouvelles, le retour de Mbappé intervient alors qu'un conflit couve entre le club, la Fédération française de football et les géants du marketing. Selon certaines informations, Nike et les pressions commerciales seraient à l'origine de la volonté de voir l'attaquant participer aux prochains matchs amicaux internationaux aux États-Unis. Le Real Madrid hésite naturellement à faire courir un risque à sa star si peu de temps après son arrêt pour blessure au genou, mais le règlement de la FIFA l'empêche de s'opposer à sa sélection s'il joue contre Manchester City.
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Madrid au complet : les hommes d'Arbeloa veulent faire taire l'Etihad
On ignore encore si Mbappé et Bellingham sont suffisamment remis pour débuter la rencontre, mais le scénario le plus probable est qu'ils commencent tous deux sur le banc à l'Etihad Stadium, prêts à entrer en jeu si Manchester City venait à menacer de remonter au score de manière spectaculaire. Pour l'instant, la simple présence des deux joueurs dans l'effectif suffit à avertir le reste de l'Europe que les détenteurs du record de victoires en Ligue des champions ont retrouvé toute leur puissance et sont prêts à se battre dans les phases finales de la plus prestigieuse des compétitions européennes.
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