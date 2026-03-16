C'est un véritable coup de pouce pour le Real Madrid : Kylian Mbappé et Jude Bellingham font tous deux leur retour dans l'effectif pour le match de Ligue des champions contre Manchester City

On ignore encore si Mbappé et Bellingham sont suffisamment remis pour débuter la rencontre, mais le scénario le plus probable est qu'ils commencent tous deux sur le banc à l'Etihad Stadium, prêts à entrer en jeu si Manchester City venait à menacer de remonter au score de manière spectaculaire. Pour l'instant, la simple présence des deux joueurs dans l'effectif suffit à avertir le reste de l'Europe que les détenteurs du record de victoires en Ligue des champions ont retrouvé toute leur puissance et sont prêts à se battre dans les phases finales de la plus prestigieuse des compétitions européennes.