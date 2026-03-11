Real Madrid - Manchester City (3-0) : Le triplé de légende de Valverde !

Ce raté a redonné un semblant de vie aux Anglais. Le dernier quart d'heure fut un siège en règle de la surface madrilène. Et quand la défense héroïque (avec un Rüdiger impérial devant Semenyo) finissait par craquer sur une erreur de relance du jeune Thiago, Thibaut Courtois sortait de sa boîte. Le gardien belge réalisait un arrêt miraculeux de la jambe face à O'Reilly, préservant ce précieux avantage de trois buts. Le Real Madrid ira à l'Etihad Stadium avec un matelas confortable, prouvant une fois de plus que la Ligue des Champions est, et restera toujours, son jardin secret.