Le Santiago Bernabéu est un lieu de miracles, un sanctuaire où la logique cartésienne se brise sur l'autel de l'histoire. Accablé par les blessures, privé de Kylian Mbappé et donné perdant par tous les pronostics face à l'ogre Manchester City, le Real Madrid a pourtant livré l'une de ses performances les plus mémorables de la décennie. Une victoire de légende (3-0) forgée dans le sang, la sueur et les larmes, portée par un capitaine gigantesque, Federico Valverde, auteur d'un "hat-trick" irréel. Ce Real-là est inexplicable, mais c'est précisément pour cela qu'il est immortel.
Real Madrid - Manchester City (3-0) : Le triplé de légende de Valverde !
Le plan de Guardiola se heurte au roc madrilène
Pourtant, Pep Guardiola avait sorti l'artillerie lourde. Un milieu densifié (Rodri, Bernardo Silva), des ailiers virevoltants (Savinho, Doku) et des marteaux-piqueurs devant (Semenyo, Haaland). Dès l'entame, les Citizens ont cherché à exploiter la fragilité défensive de Trent Alexander-Arnold face à Jérémy Doku. Mais le technicien Alvaro Arbeloa avait préparé son coup : un milieu rajeuni avec Thiago et un bloc solidaire. Surtout, il a libéré le fauve Valverde. Le milieu uruguayen s'est démultiplié, défendant comme un damné avant de frapper comme un foudre de guerre.
Valverde, l'âme de Di Stéfano
L'ouragan "Pajarito" a tout emporté. Sur un long dégagement de Courtois, Valverde déposait O'Reilly, effaçait un Donnarumma hésitant et ouvrait le score dans le but vide (1-0). Quelques minutes plus tard, il endossait le costume de renard des surfaces, surgissant au point de penalty pour reprendre un centre en retrait de Vinicius (2-0). Mais son chef-d'œuvre absolu restait à venir. Avant la pause, servi par une louche délicieuse de Brahim Diaz, l'Uruguayen réalisait un sombrero soyeux sur Marc Guéhi avant de fusiller Donnarumma d'une volée croisée (3-0). Un but d'anthologie pour un "hat-trick" de légende. Di Stéfano aurait apprécié.
Le penalty manqué de Vinicius
À la pause, le Bernabéu se frottait les yeux. Le grand City était au tapis, groggy. Au retour des vestiaires, Guardiola tentait d'inverser la tendance (entrées de Reijnders, Cherki, Marmoush), mais le Real restait dangereux en contre. C'est sur l'un d'eux que Vinicius obtenait un penalty face à un Donnarumma fautif. Le Brésilien avait l'occasion de tuer définitivement le suspense, mais sa tentative, molle et prévisible, était repoussée par le portier italien. Un frisson d'angoisse traversait les travées : et si ce raté coûtait cher au retour ?
Le miracle Courtois pour préserver l'exploit
Ce raté a redonné un semblant de vie aux Anglais. Le dernier quart d'heure fut un siège en règle de la surface madrilène. Et quand la défense héroïque (avec un Rüdiger impérial devant Semenyo) finissait par craquer sur une erreur de relance du jeune Thiago, Thibaut Courtois sortait de sa boîte. Le gardien belge réalisait un arrêt miraculeux de la jambe face à O'Reilly, préservant ce précieux avantage de trois buts. Le Real Madrid ira à l'Etihad Stadium avec un matelas confortable, prouvant une fois de plus que la Ligue des Champions est, et restera toujours, son jardin secret.