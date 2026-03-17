Ligue des champions : tous ces joueurs qui sont sous la menace d’une suspension en cas de quart de finale

À Stamford Bridge, l’arbitre Slavko Vinčić aura un rôle déterminant. Un avertissement pourrait peser lourd pour certains acteurs de cette affiche.

Côté parisien, Nuno Mendes (depuis le match aller) et Khvicha Kvaratskhelia devront faire preuve de maîtrise. En face, Enzo Fernández et Andrey Santos se trouvent dans la même situation.

Tous savent qu’un carton jaune ce mardi soir pourrait les empêcher de disputer un éventuel quart de finale aller en cas de qualification.