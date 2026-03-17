La tension ne concerne pas seulement le score dans cette phase décisive de la Ligue des champions de l’UEFA. À l’approche des matchs retour des huitièmes, plusieurs cadres doivent aussi composer avec une autre pression : celle d’un carton jaune qui pourrait les priver du tour suivant. Et le choc entre le Chelsea FC et le Paris Saint-Germain n’échappe pas à cette règle.
Ligue des champions : tous ces joueurs qui sont sous la menace d’une suspension en cas de quart de finale
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Quatre joueurs sous surveillance pour Chelsea – PSG
À Stamford Bridge, l’arbitre Slavko Vinčić aura un rôle déterminant. Un avertissement pourrait peser lourd pour certains acteurs de cette affiche.
Côté parisien, Nuno Mendes (depuis le match aller) et Khvicha Kvaratskhelia devront faire preuve de maîtrise. En face, Enzo Fernández et Andrey Santos se trouvent dans la même situation.
Tous savent qu’un carton jaune ce mardi soir pourrait les empêcher de disputer un éventuel quart de finale aller en cas de qualification.
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Liverpool – Galatasaray, une liste encore plus longue
L’autre affiche qui concerne directement le futur adversaire du vainqueur entre Chelsea et Paris oppose Liverpool FC à Galatasaray SK à Anfield.
Dans ce duel, neuf joueurs se retrouvent sous la menace. Chez les Reds, Virgil van Dijk, Curtis Jones et Ryan Gravenberch devront éviter toute faute inutile.
Le club turc se présente avec une liste encore plus fournie : Rolland Sallai, Victor Osimhen, Noa Lang, Ismaïl Jakobs, Uğurcan Çakır et Abdülkerim Bardakcı. Leur entraîneur Okan Buruk est lui aussi concerné.
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Les grandes stars européennes aussi concernées
Le phénomène touche plusieurs cadors du continent. Au Real Madrid, Jude Bellingham, qui vient de faire son retour dans le groupe, Vinícius Júnior et Aurélien Tchouaméni marchent sur une ligne fine.
Même constat du côté de Manchester City avec Gianluigi Donnarumma et Marc Guéhi, menacés.
Au Bayern Munich, Dayot Upamecano et son entraîneur Vincent Kompany doivent également rester vigilants. Au FC Barcelone, les jeunes Lamine Yamal et Fermín López sont dans le même cas.
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Des décisions disciplinaires déjà scrutées
Certains dossiers ont déjà animé les discussions. Joshua Kimmich et Michael Olise, impliqués lors du match face à l’Atalanta, échappent finalement à toute sanction après examen de l’UEFA.
Ailleurs, la vigilance reste de mise. Randal Kolo Muani à Tottenham Hotspur, ainsi que Thiago Almada, Clément Lenglet, Robin Le Normand, Marcos Llorente, Giuliano Simeone et Diego Simeone à Atlético de Madrid, devront garder leur sang-froid.