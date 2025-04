La composition du Real Madrid contre Getafe a fuité, Ancelotti prend un gros risque

C. Ancelotti

Getafe vs Real Madrid

Ancelotti prépare un onze inédit face à Getafe, à quelques jours d’une finale de Coupe du Roi bouillante contre le Barça… Pari risqué ?

Le Real Madrid poursuit son marathon de fin de saison avec un calendrier étouffant. Entre un sprint final en Liga et une finale de Coupe du Roi qui approche à grands pas, Carlo Ancelotti doit faire des choix forts. Ce mercredi soir, les Merengue se déplacent sur la pelouse de Getafe, trois jours seulement après avoir battu l’Athletic Bilbao et à moins de 72 heures d’un Clásico capital pour un trophée. Et selon les premières fuites, l’entraîneur italien a décidé de bousculer ses plans.