Le Paris Saint-Germain affronte l’AS Monaco, ce mardi, à l’occasion du barrage aller de la Ligue des Champions. Un match qui s’annonce électrique entre les deux représentants encore en lice dans la compétition. Du côté du PSG, Luis Enrique ne compte pas faire dans la demi-mesure et a donc sorti le grand jeu face aux Monégasques.
La compo du PSG contre Monaco : Luis Enrique sort le grand jeu
- AFP
Un PSG en manque de confiance à l’assaut de Monaco
11e au terme de la phase de ligue, le Paris Saint-Germain (14 pts) doit passer par les barrages pour atteindre les huitièmes de finale. Et comme la saison dernière, le club parisien devra défier encore une équipe de Ligue 1 – l’AS Monaco (21e, 10 pts), au même stade. Cependant, le PSG n’est plus aussi souverain lors de l’exercice actuel. Le champion d’Europe en titre reste sur une défaite surprenante en Ligue 1 à Rennes (3-1) après avoir pourtant humilié l’OM lors du Classique, une semaine plus tôt (5-0).
Un scénario qui illustre notamment les difficultés du PSG à s’imposer à l’extérieur cette saison et même en Ligue des Champions. Toutefois, Luis Enrique a d’ores et déjà dit à ses joueurs qu’ils devront retrouver la confiance qui était la leur à l’extérieur la saison dernière ainsi qu’une efficacité redoutable pour poursuivre cette campagne européenne. C’est dans ce sens que le technicien espagnol a décidé de sortir le grand jeu dans sa compo contre les hommes de Sébastien Pocognoli, ce soir.
- AFP
Luis Enrique compte sur ses cadres en défense
Comme lors des derniers matchs, Luis Enrique devrait préférer à nouveau Matvey Safonov à Lucas Chevalier dans les buts. En défense, le technicien asturien devrait aligner un quatuor classique. Ainsi, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes devraient composer l’arrière-garde parisienne face à Monaco.
- AFP
Du classique en attaque pour le PSG
Dans l’entrejeu, Warren Zaire-Emery devrait enchainer aux côtés de Vitinha et Joao Neves. Annoncé incertain, Ousmane Dembélé devrait finalement tenir sa place à la pointe de l’attaque. Le trio offensif devrait ensuite être complété par Khvicha Kvaratskhelia à gauche et Bradley Barcola à droite.
La compo attendue du PSG contre Monaco
Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Neves - Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.