La compo du PSG contre Monaco : Luis Enrique sort le grand jeu

11e au terme de la phase de ligue, le Paris Saint-Germain (14 pts) doit passer par les barrages pour atteindre les huitièmes de finale. Et comme la saison dernière, le club parisien devra défier encore une équipe de Ligue 1 – l’AS Monaco (21e, 10 pts), au même stade. Cependant, le PSG n’est plus aussi souverain lors de l’exercice actuel. Le champion d’Europe en titre reste sur une défaite surprenante en Ligue 1 à Rennes (3-1) après avoir pourtant humilié l’OM lors du Classique, une semaine plus tôt (5-0).

Un scénario qui illustre notamment les difficultés du PSG à s’imposer à l’extérieur cette saison et même en Ligue des Champions. Toutefois, Luis Enrique a d’ores et déjà dit à ses joueurs qu’ils devront retrouver la confiance qui était la leur à l’extérieur la saison dernière ainsi qu’une efficacité redoutable pour poursuivre cette campagne européenne. C’est dans ce sens que le technicien espagnol a décidé de sortir le grand jeu dans sa compo contre les hommes de Sébastien Pocognoli, ce soir.