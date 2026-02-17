Goal.com
En direct
FBL-EUR-C1-PSG-TRAININGAFP
Bour Han Amoussa

La compo du PSG contre Monaco : Luis Enrique sort le grand jeu

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a aligné un onze redoutable face à Monaco, mardi.

Ligue des Champions
Monaco crest
Monaco
ASM
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
0