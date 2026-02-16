À quelques heures d’un rendez-vous européen crucial, l’AS Monaco retient son souffle. Alors que le barrage aller de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain approche (mardi, 21h), l’effectif monégasque se fragilise. Plusieurs cadres restent incertains et le staff multiplie les évaluations médicales pour espérer récupérer des forces vives. Dans ce contexte tendu, le club monégasque doit composer entre prudence et impératif de performance avant d’affronter le champion d’Europe en titre.
Ligue des Champions : De nouveaux forfaits à Monaco avant le PSG
Monaco face à une vague de blessés avant le PSG
En conférence de presse lundi, l’entraîneur Sébastien Pocognoli a détaillé la situation médicale de Monaco. Concernant Maghnès Akliouche, il a déclaré : "Maghnès est incertain". Il a précisé : "Il a fait un complément d'examen hier (dimanche, ndlr). Il va encore se tester aujourd'hui (lundi, ndlr), pour voir si c'est cohérent ou pas. Puis on a encore l'entraînement demain matin (mardi, ndlr)."
Touché à la hanche après un faux mouvement lors du succès contre le FC Nantes (3-1), Maghnès Akliouche avait quitté ses partenaires avant la pause. Monaco espère pouvoir compter sur lui contre le Paris Saint-Germain, mais le staff préfère attendre les derniers tests avant de trancher définitivement.
Akliouche, Fati et Camara incertains pour le PSG
La situation est similaire pour Lamine Camara, également touché face à Nantes. "On est 48 heures après un coup sur sa cheville", a expliqué Sébastien Pocognoli avant d’ajouter : "Donc on doit encore faire des traitements et en fonction de ça, on verra pour le match". Monaco se veut prudent, même si le milieu sénégalais pourrait tenir sa place contre le PSG.
Même logique pour Ansu Fati. Le technicien belge a indiqué que l’international espagnol "doit se tester aussi". Sébastien Pocognoli a ensuite précisé qu’Ansu Fati a "reçu un coup au niveau de son quadriceps, il avait encore mal dimanche". En revanche, Monaco devra faire sans Christian Mawissa, forfait confirmé pour cette manche aller de Ligue des champions.
Une défense décimée avant Monaco - PSG
La liste des absents s’allonge pour Monaco, notamment dans le secteur défensif. Selon RMC Sport, Eric Dier (cuisse), Kassoum Ouattara (mollet) ainsi que le gardien Lukas Hradecky (genou) sont d’ores et déjà forfaits pour la réception du PSG. Une accumulation de blessures qui complique la préparation du match pour l’ASM.
Enfin, Paul Pogba, blessé, n’est plus inscrit sur la liste de Monaco pour la Ligue des champions. À la veille de ce duel européen capital, Monaco avance donc avec plusieurs incertitudes majeures. Les dernières heures avant le coup d’envoi seront décisives pour déterminer si certains cadres pourront finalement renforcer l’équipe face au PSG.