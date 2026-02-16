Ligue des Champions : De nouveaux forfaits à Monaco avant le PSG

En conférence de presse lundi, l’entraîneur Sébastien Pocognoli a détaillé la situation médicale de Monaco. Concernant Maghnès Akliouche, il a déclaré : "Maghnès est incertain". Il a précisé : "Il a fait un complément d'examen hier (dimanche, ndlr). Il va encore se tester aujourd'hui (lundi, ndlr), pour voir si c'est cohérent ou pas. Puis on a encore l'entraînement demain matin (mardi, ndlr)."

Touché à la hanche après un faux mouvement lors du succès contre le FC Nantes (3-1), Maghnès Akliouche avait quitté ses partenaires avant la pause. Monaco espère pouvoir compter sur lui contre le Paris Saint-Germain, mais le staff préfère attendre les derniers tests avant de trancher définitivement.