À 24 heures d’un choc franco-français en Ligue des champions, le discours de Luis Enrique donne déjà le ton. L’entraîneur parisien réclame rigueur, efficacité et solidité mentale pour aborder le barrage aller face à l’AS Monaco, prévu mardi à 21h. Entre analyse des dernières performances et rappel des principes collectifs, le technicien espagnol insiste sur les détails qui pourraient faire la différence dans une double confrontation où chaque occasion comptera.
Monaco - PSG, les exigences de Luis Enrique envers ses joueurs
- AFP
L’efficacité offensive au cœur du message de Luis Enrique
En conférence de presse lundi, Luis Enrique est d’abord revenu sur les dernières prestations offensives du groupe, soulignant l’écart entre production de jeu et efficacité. « On a créé beaucoup d'occasions contre Rennes et l'OM. Contre l'OM on a marqué cinq buts et seulement un contre Rennes. Ils ont été très efficaces. C'est mieux d'arriver après une victoire mais on est habitués à surmonter des situations. On est motivés pour jouer demain. » Pour Luis Enrique, l’objectif reste donc clair : maintenir le volume d’occasions tout en améliorant la finition, priorité répétée à plusieurs reprises dans ses interventions.
Luis Enrique a également relativisé l’agitation médiatique entourant certains dossiers internes, notamment la dernière sortie cinglante d’Ousmane Dembélé sur ses coéquipiers. « Il y a toujours beaucoup de bruit autour du PSG. Il faut l'accepter et...voilà. » Relancé sur le sujet, Luis Enrique a confirmé sa ligne de conduite : « Ce que j'ai dit c'est très clair. Il y a toujours du bruit autour du PSG et on y est habitués. » Le message du coach est constant : rester concentré exclusivement sur la préparation sportive avant ce déplacement crucial.
Luis Enrique fidèle à ses principes pour Monaco - PSG
Interrogé sur le fait d’affronter un club français en Ligue des champions, Luis Enrique a insisté sur la continuité tactique et mentale. « Il faut être attentif et jouer de la même manière chaque match. On doit essayer de bien faire le boulot pour gagner le match. On ne change pas de mentalité. On veut gagner les matchs à domicile comme à l'extérieur. » Dans cette logique, Luis Enrique rappelle que la pression de la compétition ne modifie pas les principes de jeu installés depuis le début de la saison.
L’entraîneur parisien a également évoqué l’importance de l’état d’esprit dans cette confrontation contre l’AS Monaco. « Je veux voir la meilleure version du PSG et on a vu la dernière saison qu'on avait perdu le match aller avant de retourner au retour. On veut gagner chaque match et notre mentalité ne change pas. » Pour l’ancien coach du Barça, la constance psychologique reste un facteur décisif dans les rencontres européennes à élimination directe.
Luis Enrique invite ses joueurs à retrouver la confiance à l’extérieur
Luis Enrique a ensuite insisté sur la nécessité de performer à l’extérieur, notamment face à l'AS Monaco.« Si je dois juger les joueurs et l'équipe sur ce que je connais, on doit améliorer notre efficacité parce que notre qualité individuelle est importante. Ma confiance en nos joueurs et dans l'équipe est là. Il faut se rendre compte de la difficulté de gagner à l'extérieur mais on est confiants parce qu'on l'a déjà fait dans le passé. » Le technicien asturien rappelle ainsi que l’expérience européenne du groupe constitue un atout majeur dans ce type de confrontation.
Enfin, Luis Enrique a réaffirmé sa philosophie offensive et son analyse des performances récentes : « L'année dernière ça a été très clair, on a manqué d'efficacité sur le début comme lors de certains matchs cette saison. Si on se crée beaucoup d'occasions c'est qu'on a été supérieurs à l'adversaire et je pense qu'on va continuer à le faire. » Concluant sur une note plus légère à propos des précédents agités avec les gardiens à Monaco, Luis Enrique a souri : « Je ne sais pas si j'attends une soirée plus calme. Peut-être qu'on va jouer sans gardien (sourire). Aucun gardien ne veut jouer. »