Monaco - PSG, les exigences de Luis Enrique envers ses joueurs

En conférence de presse lundi, Luis Enrique est d’abord revenu sur les dernières prestations offensives du groupe, soulignant l’écart entre production de jeu et efficacité. « On a créé beaucoup d'occasions contre Rennes et l'OM. Contre l'OM on a marqué cinq buts et seulement un contre Rennes. Ils ont été très efficaces. C'est mieux d'arriver après une victoire mais on est habitués à surmonter des situations. On est motivés pour jouer demain. » Pour Luis Enrique, l’objectif reste donc clair : maintenir le volume d’occasions tout en améliorant la finition, priorité répétée à plusieurs reprises dans ses interventions.

Luis Enrique a également relativisé l’agitation médiatique entourant certains dossiers internes, notamment la dernière sortie cinglante d’Ousmane Dembélé sur ses coéquipiers. « Il y a toujours beaucoup de bruit autour du PSG. Il faut l'accepter et...voilà. » Relancé sur le sujet, Luis Enrique a confirmé sa ligne de conduite : « Ce que j'ai dit c'est très clair. Il y a toujours du bruit autour du PSG et on y est habitués. » Le message du coach est constant : rester concentré exclusivement sur la préparation sportive avant ce déplacement crucial.