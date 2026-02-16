Monaco - PSG, les choix forts de Luis Enrique

Au milieu de terrain, Luis Enrique pourrait maintenir sa confiance au trio composé de Warren Zaïre-Emery, Vitinha et João Neves, ce dernier étant remis de son choc à l’épaule, selon Le Parisien. Malgré une prestation collective décevante au Roazhon Park face au Stade Rennais (3-1),Luis Enrique ne semble pas prêt à bouleverser son équilibre axial. Lee Kang-in représente une alternative plus offensive, mais son entrée compliquée en Bretagne, conclue par une perte de balle décisive, pourrait peser dans la réflexion du staff.

C’est surtout en attaque que Luis Enrique doit trancher. Ousmane Dembélé, auteur de 6 buts depuis le début de l’année, est incertain après avoir ressenti une gêne à l’entrainement, lundi soir. Le Ballon d’Or 2025, bien présent dans le groupe, devrait donc céder sa place à Gonçalo Ramos à la pointe de l’attaque parisienne.