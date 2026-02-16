À l’approche du barrage aller de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco, tous les regards se tournent vers les décisions de Luis Enrique. Le technicien espagnol, tenant du titre européen, doit composer avec quelques absences et des incertitudes offensives. Dans un contexte où chaque détail comptera au stade Louis-II, Luis Enrique semble privilégier la continuité tout en ajustant certains postes clés pour répondre aux exigences de cette confrontation.
Monaco - PSG, les choix forts de Luis Enrique
- AFP
Luis Enrique mise sur ses cadres en défense
Le déplacement à Monaco se fera sans Fabian Ruiz (genou) ni Senny Mayulu (mollet), tous deux forfaits. Luis Enrique doit donc ajuster son groupe sans ces deux éléments blessés. Dans les buts, Matvey Safonov devrait être reconduit, au détriment de Lucas Chevalier. En défense, Luis Enrique s’orienterait vers une ligne classique : Achraf Hakimi à droite, Marquinhos dans l’axe aux côtés de Willian Pacho, et Nuno Mendes sur le flanc gauche. Ménagé à Rennes, le capitaine brésilien retrouverait sa place de titulaire.
- AFP
Dembélé sur le banc, Gonçalo Ramos en première ligne
Au milieu de terrain, Luis Enrique pourrait maintenir sa confiance au trio composé de Warren Zaïre-Emery, Vitinha et João Neves, ce dernier étant remis de son choc à l’épaule, selon Le Parisien. Malgré une prestation collective décevante au Roazhon Park face au Stade Rennais (3-1),Luis Enrique ne semble pas prêt à bouleverser son équilibre axial. Lee Kang-in représente une alternative plus offensive, mais son entrée compliquée en Bretagne, conclue par une perte de balle décisive, pourrait peser dans la réflexion du staff.
C’est surtout en attaque que Luis Enrique doit trancher. Ousmane Dembélé, auteur de 6 buts depuis le début de l’année, est incertain après avoir ressenti une gêne à l’entrainement, lundi soir. Le Ballon d’Or 2025, bien présent dans le groupe, devrait donc céder sa place à Gonçalo Ramos à la pointe de l’attaque parisienne.
- AFP
Vers une attaque remodelée pour le PSG
Bradley Barcola, laissé sur le banc lors du dernier match de championnat, est pressenti pour retrouver une place de titulaire. Son impact statistique est notable : il n’a débuté aucun des trois matchs perdus par le PSG en Ligue 1 cette saison. Sa capacité à apporter de la profondeur avait justement manqué lors de la défaite 1-0 à Monaco le 29 novembre. Luis Enrique pourrait donc s’appuyer sur ce profil pour étirer le bloc adverse.
Reste une dernière interrogation concernant la troisième place offensive. Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué se disputent ce rôle. À Lisbonne, le 20 janvier, Doué avait été préféré, avant que Kvaratskhelia n’inscrive l’égalisation, sans empêcher la défaite. Luis Enrique devra donc opérer un choix fort même si le Géorgien semble partir avec un léger avantage.
La compo probable du PSG contre Monaco
Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Neves - Barcola, Ramos, Kvaratskhelia.