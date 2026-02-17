Monaco - Paris Saint-Germain : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Il y aura au moins un club tricolore en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le tirage a offert un duel explosif entre l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain dès les barrages. Un rendez-vous sous haute tension sur le Rocher.

Un barrage franco-français sous pression

Le PSG espérait valider son billet direct pour les huitièmes. La fin de phase de ligue lui a coupé l’élan. Trois rencontres sans victoire, puis une 11e place au classement. Trop court pour éviter ce tour supplémentaire. En championnat, le club parisien vient aussi de céder son fauteuil de leader après un revers face au Stade Rennais FC (3-1). Le groupe de Luis Enrique veut réagir vite et fort, même si certains hommes forts du PSG sont incertains pour le duel.

En face, l’AS Monaco a bataillé jusqu’à la dernière journée. Un nul solide contre la Juventus FC (0-0) lui a offert la 22e position et une place dans le top 24. Les joueurs de Sébastien Pocognoli héritent toutefois du tenant du titre. Le défi ne manque pas de relief. Dans leur fief ce mardi, les Monégasques envisageraient de faire tomber les Franciliens pour prendre une option pour la qualification en huitièmes de finale. La victoire éclatante contre Nantes (3-1) ce week-end en Ligue 1 donne un mince espoir aux hommes de Pocognoli.

Sur quelle chaine suivre le match Monaco - Paris Saint-Germain

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco sera à suivre ce mercredi 28 janvier 2026 à partir de 21h sur Canal + Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.

