À quelques heures d’un rendez-vous décisif en Ligue des champions, une incertitude majeure plane autour du Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé, pièce centrale du dispositif offensif parisien, pourrait manquer le barrage aller de Ligue des Champions face à l’AS Monaco, mardi soir. Déjà en difficulté sur le plan collectif ces dernières semaines, le club de la capitale retient son souffle après une alerte physique survenue lors du dernier entraînement.
PSG, Ousmane Dembélé forfait contre Monaco ?
- AFP
Ousmane Dembélé touché et incertain pour Monaco - PSG
Vendredi, le PSG s’est incliné sur la pelouse du Stade Rennais (3-1), confirmant des fragilités déjà visibles malgré le large succès précédent contre l’OM (5-0). Lors de cette rencontre en Bretagne, Ousmane Dembélé avait quitté la pelouse à la 74e minute, remplacé après avoir ressenti une gêne. Cette alerte n’avait pas été jugée alarmante dans l’immédiat, mais elle a refait surface à un moment particulièrement sensible du calendrier parisien.
Selon les informations de L'Équipe, Ousmane Dembélé a ressenti une nouvelle gêne lors de la séance à huis clos organisée au stade Louis-II, à la veille du choc contre l’AS Monaco. L’international français (57 sélections) aurait multiplié les accélérations afin d’évaluer ses sensations, avant d’échanger longuement avec le staff médical parisien.
Cette séquence a logiquement semé le doute quant à la capacité d’Ousmane Dembélé à débuter la rencontre. À moins de 24 heures d’un match crucial pour la suite de la campagne européenne du PSG, l’incertitude demeure totale. Le staff technique doit désormais évaluer le risque d’aligner un joueur diminué dans une confrontation à haute intensité.
- Getty
Un casse-tête sportif pour le PSG
L’éventuel forfait d’Ousmane Dembélé représenterait un coup dur supplémentaire pour un PSG en quête de certitudes. Sur le plan offensif, le club peine déjà à convertir ses temps forts, et l’absence du numéro 10 réduirait encore les options dans les phases de transition et de déséquilibre individuel. Face à une équipe monégasque qui s’est déjà imposée 1-0 contre Paris en Ligue 1 cette saison, chaque détail pourrait peser lourd.
Au-delà de l’impact sportif immédiat, la situation d’Ousmane Dembélé symbolise les fragilités actuelles du PSG à l’approche d’un tournant européen. La décision finale devrait intervenir après les derniers échanges médicaux. D’ici là, le doute persiste autour d’Ousmane Dembélé, dont la participation pourrait influencer considérablement l’issue de ce duel franco-français en Ligue des champions.