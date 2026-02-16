PSG, Ousmane Dembélé forfait contre Monaco ?

Vendredi, le PSG s’est incliné sur la pelouse du Stade Rennais (3-1), confirmant des fragilités déjà visibles malgré le large succès précédent contre l’OM (5-0). Lors de cette rencontre en Bretagne, Ousmane Dembélé avait quitté la pelouse à la 74e minute, remplacé après avoir ressenti une gêne. Cette alerte n’avait pas été jugée alarmante dans l’immédiat, mais elle a refait surface à un moment particulièrement sensible du calendrier parisien.

Selon les informations de L'Équipe, Ousmane Dembélé a ressenti une nouvelle gêne lors de la séance à huis clos organisée au stade Louis-II, à la veille du choc contre l’AS Monaco. L’international français (57 sélections) aurait multiplié les accélérations afin d’évaluer ses sensations, avant d’échanger longuement avec le staff médical parisien.

Cette séquence a logiquement semé le doute quant à la capacité d’Ousmane Dembélé à débuter la rencontre. À moins de 24 heures d’un match crucial pour la suite de la campagne européenne du PSG, l’incertitude demeure totale. Le staff technique doit désormais évaluer le risque d’aligner un joueur diminué dans une confrontation à haute intensité.