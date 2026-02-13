Le Paris Saint-Germain affrontait le Stade Rennais, vendredi soir, à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. Un match épineux pour les Parisiens qui ont été dépassés par la pression rennaise et rentrent bredouilles de la Bretagne.
Rennes déroule, Paris s’incline en Bretagne (3-1)
- AFP
Le PSG surpris par Rennes
Les déplacements en Bretagne et surtout au Roazhon Park s’avèrent toujours compliqués pour le PSG. Et le match d’ouverture de la 22e journée de Ligue 1 n’a pas dérogé à la règle puisque Rennes a su bien titiller les Parisiens. Les Bretons lançaient, en effet, les hostilités dès la 5e minute avec une frappe lointaine d’Estéban Lepaul sur le poteau. Le ton est donné est Rennes imposait un pressing haut face aux Franciliens. Une option qui semblait suicidaire tant le PSG pouvait se retrouver devant la surface de Brice Samba en une-deux touches de balles. C’est d’ailleurs comme cela que Désiré Doué se présentait seul face au gardien français mais ce dernier ne tombait dans le piège du lob de l’ancien rennais (12e).
Le Paris Saint-Germain prenait enfin le contrôle du jeu mais manquait d’apporter de la vitesse et d’accélérer. Les Rennais, quant à eux, se montraient incisifs sur leurs occasions, à l’image de Quentin Merlin qui obligeait Matvey Safonov à sortir un arrêt en deux temps (33e). Si le PSG répondait dans la foulée avec une tentative d’Ousmane Dembélé détournée par Samba (34e), c’est bien le Stade Rennais qui prenait les devants dans ce match. Trouvé en profondeur, Moussa Al-Tamari s’échappait du marquage de Nuno Mendes, fixait ensuite Willian Pacho avant d’ajuster Safonov d’un enroulé du pied gauche (1-0, 34e). Le PSG ne parvenait pas à recoller au score jusqu’à la mi-temps.
- AFP
Paris dépassé, Rennes déroule
Au retour des vestiaires, Rennes continuait sur sa lancée avec une première occasion d’Arnaud Nordin qui voyait sa frappe passer à côté du cadre (47e). Le PSG mettait rapidement le pied sur le ballon mais butait sur la défense rennaise, bien aidée également par le manque de justesse des attaquants parisiens. La défense francilienne avait également fort à faire face aux offensives des Rennais qui se montraient toujours dangereux. Les locaux finissaient par trouver la faille sur un corner de Sebastian Szymanski qui trouvait la tête d’Estéban Lepaul pour le break (2-0, 69e). Douché, le PSG réagissait dans la foulée avec un centre d’Achraf Hakimi converti de la tête par Ousmane Dembélé (2-1, 72e).
Le match s’emballait avec les occasions qui se succédaient pour les hommes de Luis Enrique mais qui se heurtaient à grand Brice Samba dans les buts, à l’image de Gonçalo Ramos (76e). Mais Rennes allait éteindre les espoirs parisiens avec un décalage de Djaoui Cissé pour Ludovic Blas qui centrait fort devant le but où Breel Embolo n’avait plus qu’à pousser le ballon dans les filets (3-1, 81e). La messe était dite pour les Parisiens qui ne trouvaient pas, de nouveau, la faille jusqu’au coup de sifflet final. Le Paris Saint-Germain (1er, 51 pts) reste leader mais pourrait perdre son fauteuil en cas de victoire du RC Lens (2e, 49 pts) face au Paris FC (15e, 22 pts), samedi (21h 05). Le Stade Rennais (5e, 34 pts), de son côté, retrouve le sourire et par conséquent, le top 5 provisoirement.