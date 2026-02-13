Rennes déroule, Paris s’incline en Bretagne (3-1)

Les déplacements en Bretagne et surtout au Roazhon Park s’avèrent toujours compliqués pour le PSG. Et le match d’ouverture de la 22e journée de Ligue 1 n’a pas dérogé à la règle puisque Rennes a su bien titiller les Parisiens. Les Bretons lançaient, en effet, les hostilités dès la 5e minute avec une frappe lointaine d’Estéban Lepaul sur le poteau. Le ton est donné est Rennes imposait un pressing haut face aux Franciliens. Une option qui semblait suicidaire tant le PSG pouvait se retrouver devant la surface de Brice Samba en une-deux touches de balles. C’est d’ailleurs comme cela que Désiré Doué se présentait seul face au gardien français mais ce dernier ne tombait dans le piège du lob de l’ancien rennais (12e).

Le Paris Saint-Germain prenait enfin le contrôle du jeu mais manquait d’apporter de la vitesse et d’accélérer. Les Rennais, quant à eux, se montraient incisifs sur leurs occasions, à l’image de Quentin Merlin qui obligeait Matvey Safonov à sortir un arrêt en deux temps (33e). Si le PSG répondait dans la foulée avec une tentative d’Ousmane Dembélé détournée par Samba (34e), c’est bien le Stade Rennais qui prenait les devants dans ce match. Trouvé en profondeur, Moussa Al-Tamari s’échappait du marquage de Nuno Mendes, fixait ensuite Willian Pacho avant d’ajuster Safonov d’un enroulé du pied gauche (1-0, 34e). Le PSG ne parvenait pas à recoller au score jusqu’à la mi-temps.