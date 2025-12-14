L’Olympique de Marseille reçoit l’AS Monaco, ce dimanche, en clôture de la 16e journée de Ligue 1. Un choc déterminant pour les deux équipes qui n’ont plus droit à l’erreur désormais. C’est d’ailleurs pour éviter cela que l’entraineur marseillais, Roberto De Zerbi, a décidé de sortir l’artillerie dans son onze face aux Monégasques, ce soir.
La compo de l’OM contre Monaco : Le onze infernal de De Zerbi
- AFP
L’OM face à l’urgence de victoire
L’OM enchaine les résultats mitigés ces dernières semaines. Si le club phocéen reste sur deux victoires de suite en Ligue des Champions, il n’a plus gagné en Ligue 1 depuis deux matchs (1 nul, 1 défaite). Un bilan qui relègue l’Olympique de Marseille (3e, 29 pts) à la troisième place derrière Lens (2e, 34 pts) et le PSG (1er, 36 pts). L’enjeu est donc simple, les Olympiens doivent renouer avec le succès en championnat pour rester collés au peloton de tête.
Ce qui ne sera pas chose aisée face à une équipe de Monaco (8e, 23 pts) qui enchaine également les résultats mitigés ces dernières. C’est dans ce sens que Roberto De Zerbi a sorti ses meilleures armes face aux hommes de Sébastien Pocognoli, qui ne pourra pas compter sur un certain Paul Pogba, forfait, au Vélodrome, ce soir.
- AFP
Roberto De Zerbi reconduit ses lieutenants en défense
Sauf surprise, Geronimo Rulli devrait enchainer dans les buts de l’OM, ce dimanche. En défense, Roberto De Zerbi devrait reconduire la paire Benjamin Pavard - Nayef Aguerd dans l’axe. Sur les côtés, le technicien italien devrait miser sur Timothy Weah, à droite et Emerson Palmieri, à gauche.
- AFP
Du classique en attaque pour l’OM
Dans l’entrejeu, c’est Geoffrey Kondogbia qui devrait accompagner Pierre-Emile Hojbjerg en double pivot devant la défense. Plus haut, Matt O’Riley devrait se positionner entre le milieu et la ligne offensive. En attaque, Roberto De Zerbi devrait compter sur son trio fantastique avec Mason Greenwood et Igor Paixao sur les ailes ainsi que Pierre-Emerick Aubameyang en pointe.
La compo attendue de l’OM contre Monaco
Rulli - Weah, Pavard, Aguerd, Emerson - Hojbjerg, Kondogbia - Greenwood, O'Riley, Paixão - Aubameyang.