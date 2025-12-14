La compo de l’OM contre Monaco : Le onze infernal de De Zerbi

L’OM enchaine les résultats mitigés ces dernières semaines. Si le club phocéen reste sur deux victoires de suite en Ligue des Champions, il n’a plus gagné en Ligue 1 depuis deux matchs (1 nul, 1 défaite). Un bilan qui relègue l’Olympique de Marseille (3e, 29 pts) à la troisième place derrière Lens (2e, 34 pts) et le PSG (1er, 36 pts). L’enjeu est donc simple, les Olympiens doivent renouer avec le succès en championnat pour rester collés au peloton de tête.

Ce qui ne sera pas chose aisée face à une équipe de Monaco (8e, 23 pts) qui enchaine également les résultats mitigés ces dernières. C’est dans ce sens que Roberto De Zerbi a sorti ses meilleures armes face aux hommes de Sébastien Pocognoli, qui ne pourra pas compter sur un certain Paul Pogba, forfait, au Vélodrome, ce soir.