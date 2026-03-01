La compo de l’OM contre l’OL : Habib Beye sort l’artillerie

L’OM est toujours englué dans une zone de turbulences ces dernières semaines. Pas plus tard que ce samedi, le club phocéen a acté le départ de Pablo Longoria en nommant Alban Juster au poste de président intérimaire du directoire. Un nouveau changement après le limogeage de Roberto De Zerbi - remplacé par Habib Beye -, et le vrai-faux départ de Mehdi Benatia. Cependant, si l’ambiance est toujours tendue au niveau de l’organigramme, les supporters marseillais s’attendent à avoir une bouffée d’oxygène sur le terrain.

Et quoi de mieux qu’une victoire face à l’OL dans un Olympico qui s’annonce épique à l’Orange Vélodrome, ce dimanche ? En plus, un succès face aux Gones permettrait à l’OM (4e, 40 pts) de revenir à deux points de Lyon (3e, 45 pts) et de se relancer dans la course à la Ligue des Champions. Des enjeux déterminants qui ont poussé Habib Beye, défait à Brest pour ses débuts sur le banc phocéen le weekend dernier (2-0), d’opter un onze ultra-offensif face aux hommes de Paulo Fonseca, ce soir.