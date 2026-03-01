L’Olympique de Marseille reçoit l’Olympique Lyonnais, ce dimanche, en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Un Olympico des grands enjeux pour les deux équipes qui ont besoin d’engranger des points dans la course à la qualification en Ligue des Champions. Du côté de l’OM, Habib Beye a décidé de sortir le grand jeu avec une compo redoutable pour venir à bout des Gones, ce soir.
La compo de l’OM contre l’OL : Habib Beye sort l’artillerie
- AFP
L’OM veut remettre les pendules à l’heure face aux Gones
L’OM est toujours englué dans une zone de turbulences ces dernières semaines. Pas plus tard que ce samedi, le club phocéen a acté le départ de Pablo Longoria en nommant Alban Juster au poste de président intérimaire du directoire. Un nouveau changement après le limogeage de Roberto De Zerbi - remplacé par Habib Beye -, et le vrai-faux départ de Mehdi Benatia. Cependant, si l’ambiance est toujours tendue au niveau de l’organigramme, les supporters marseillais s’attendent à avoir une bouffée d’oxygène sur le terrain.
Et quoi de mieux qu’une victoire face à l’OL dans un Olympico qui s’annonce épique à l’Orange Vélodrome, ce dimanche ? En plus, un succès face aux Gones permettrait à l’OM (4e, 40 pts) de revenir à deux points de Lyon (3e, 45 pts) et de se relancer dans la course à la Ligue des Champions. Des enjeux déterminants qui ont poussé Habib Beye, défait à Brest pour ses débuts sur le banc phocéen le weekend dernier (2-0), d’opter un onze ultra-offensif face aux hommes de Paulo Fonseca, ce soir.
- Getty Images Sport
Habib Beye innove en défense
De retour après sa suspension, Leonardo Balerdi, dépossédé du brassard, devrait quand même avoir la confiance d’Habib Beye pour débuter dans l’axe de la défense aux côtés de Nayef Aguerd. L’arrière-garde marseillaise devrait être complétée par Timothy Weah - à droite - et Emerson Palmieri - à gauche -, pour monter la garde devant les buts de Geronimo Rulli.
- AFP
Une attaque classique pour l’OM
Dans l’entrejeu, Habib Beye devrait reconduire le duo Pierre-Emile Hojbjerg - Quentin Timber en double sentinelle devant la défense. Ethan Nwaneri devrait ensuite se retrouver en pointe haute en faisant la liaison entre le milieu et l’attaque. Une attaque qui serait du classique pour l’OM avec les titularisations de Mason Greenwood et Igor Paixao sur les ailes ainsi que celle d’Amine Gouiri en pointe.
La compo attendue de l’OM contre l’OL
Rulli - Weah, Balerdi, Aguerd, Palmieri - Hojbjerg, Timber, Nwaneri - Greenwood, Gouiri, Paixao.