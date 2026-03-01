OM - OL, Habib Beye a tranché pour le capitanat

En conférence de presse samedi, Habib Beye n’avait pas souhaité révéler sa décision sur le capitaine. « On a eu une réflexion, mais on a beaucoup de leaders. L’idée, ce n’est pas de déconstruire ce qui a été mis en place, je me concentre sur les trois mois qu’il reste avec les objectifs. Le leadership doit être incarné et rayonner sur les autres. Le match demain, vous verrez le capitaine à ce moment-là, mais Balerdi est un joueur important. Vous verrez s’il l’aura demain », avait-il expliqué, ménageant le suspense et soulignant l’importance d’un leadership effectif pour encadrer le groupe avant l’Olympico.

Alors que Leonardo Balerdi pouvait retrouver le brassard après sa suspension, les observateurs s’interrogeaient sur sa capacité à assumer ce rôle après des performances jugées irrégulières lors des précédentes sorties. Le suspense a renforcé la pression sur le défenseur argentin, avec des yeux rivés sur le choix final pour ce match à enjeu important dans la course au podium.