À la veille du choc entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, la question du capitaine marseillais alimentait les discussions. Leonardo Balerdi, de retour dans le groupe après suspension, semblait en mesure de récupérer le brassard. Mais le choix final du coach sénégalais s’est fait attendre. Habib Beye a longuement pesé le rôle du leadership au sein de son effectif avant de décider à qui il confierait cette responsabilité cruciale pour un match de podium et sous les projecteurs du stade Vélodrome.
OM - OL, Habib Beye a tranché pour le capitanat
Habib Beye met fin au suspense pour le capitanat de l’OM
En conférence de presse samedi, Habib Beye n’avait pas souhaité révéler sa décision sur le capitaine. « On a eu une réflexion, mais on a beaucoup de leaders. L’idée, ce n’est pas de déconstruire ce qui a été mis en place, je me concentre sur les trois mois qu’il reste avec les objectifs. Le leadership doit être incarné et rayonner sur les autres. Le match demain, vous verrez le capitaine à ce moment-là, mais Balerdi est un joueur important. Vous verrez s’il l’aura demain », avait-il expliqué, ménageant le suspense et soulignant l’importance d’un leadership effectif pour encadrer le groupe avant l’Olympico.
Alors que Leonardo Balerdi pouvait retrouver le brassard après sa suspension, les observateurs s’interrogeaient sur sa capacité à assumer ce rôle après des performances jugées irrégulières lors des précédentes sorties. Le suspense a renforcé la pression sur le défenseur argentin, avec des yeux rivés sur le choix final pour ce match à enjeu important dans la course au podium.
Leonardo Balerdi déclassé, Hojbjerg récupère le brassard
Selon les informations de La Provence, Habib Beye a finalement décidé de déclasser Leonardo Balerdi. Le brassard de capitaine sera confié à Pierre-Emile Hojbjerg, comme lors du précédent match contre Brest lorsque Balerdi était suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Cette décision traduit une volonté claire de privilégier un leadership plus sûr pour ce rendez-vous crucial face à l’OL, tout en préservant l’équilibre du groupe.
Le choix du coach sénégalais souligne également une perte relative de confiance dans le leadership affiché par Balerdi sur le terrain. Toutefois, selon le quotidien local, le défenseur argentin a bien accepté la décision et pourrait se concentrer pleinement sur ses performances sportives sans être parasité par la pression du brassard.