Marseille - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Battus à Brest pour la première d’Habib Beye, les Marseillais n’ont plus le droit à l’erreur. Ce choc face à Lyon, au Vélodrome, peut déjà peser lourd dans la course à la Ligue des champions. Pression maximale. Réponse attendue ce dimanche soir.

Un Olympico crucial pour l’OM

Le week-end dernier, l’Olympique de Marseille a chuté sur la pelouse du Stade Brestois 29 (2-0). Un revers qui a marqué les débuts d’Habib Beye sur le banc marseillais. Le contexte ne laisse aucun répit. Quatrièmes au classement de Ligue 1, les Phocéens comptent cinq points de retard sur leur adversaire du soir, l’Olympique Lyonnais. L’écart reste jouable. Mais il ne faut plus traîner.

Marseille n’a plus gagné lors de ses quatre dernières sorties en championnat. L’avance sur les poursuivants fond. Trois petites longueurs séparent désormais l’OM de ses premiers chasseurs. Devant son public, au Stade Orange Vélodrome, le club doit réagir. Vite.

Ce rendez-vous, programmé dans le cadre de la 24e journée, arrive aussi avant un quart de finale de Coupe de France contre Toulouse mercredi (21h00). Deux rencontres. Deux virages.

Lyon veut consolider sa place

En face, l’OL affiche plus de sérénité. Les hommes de Paulo Fonseca restent troisièmes et disposent de cinq points d’avance sur Marseille. Leur impressionnante série de treize victoires consécutives toutes compétitions confondues a pris fin à Strasbourg (3-1) contre le RCSA. Un accroc, pas une alerte.

Un bon résultat sur la Canebière renforcerait leur position dans la lutte pour la Ligue des champions. L’enjeu dépasse le simple prestige de l’Olympico.

Sur quelle chaine suivre le match OM - Lyon

La rencontre entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais sera à suivre ce dimanche 1er mars 2026 à partir de 20h45 sur Ligue 1+.

Horaire et lieu du match OM - Lyon

Ligue 1 - Ligue 1 Stade Orange Velodrome

Le match entre l'OM et Lyon se tient ce dimanche 1er mars à 20h45, heure française, au Stade Orange Vélodrome de Marseille.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de l'OM

Après avoir manqué les deux dernières rencontres, Leonardo Balerdi est pressenti pour effectuer son retour à l’occasion de cet Olympico. Une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille, qui pourrait ainsi aborder ce choc avec un groupe quasiment au complet.

La vigilance sera particulièrement de mise dans le secteur défensif. Ces dernières semaines, l’arrière-garde marseillaise a montré certaines fragilités. Gerónimo Rulli, dans les cages, sera donc très observé, tout comme Nayef Aguerd et Facundo Medina, appelés à sécuriser l’axe défensif.

Dans l’entrejeu, Quinten Timber s’impose comme l’une des grandes satisfactions récentes du club phocéen. Régulier et influent, il tentera de confirmer sa montée en puissance ce dimanche soir. Devant, tous les regards seront braqués sur Mason Greenwood. Meilleur buteur de Ligue 1 avec 14 réalisations, l’attaquant anglais aura la responsabilité de guider les siens dans une affiche aussi capitale.

Concrètement, l’OM devrait évoluer avec Gerónimo Rulli dans le but. La défense serait composée de Timothy Weah, Leonardo Balerdi, Nayef Aguerd et Emerson Palmieri. Au milieu, Pierre-Emile Højbjerg accompagnerait Quinten Timber et Ethan Nwaneri. Enfin, le trio offensif réunirait Mason Greenwood, Amine Gouiri et Igor Paixão.

Infos sur l'équipe de l'OL

Du côté de l’Olympique Lyonnais, Ernest Nuamah et Malick Fofana sont toujours indisponibles. Pavel Šulc les a rejoints à l’infirmerie après sa blessure contractée lors de la dernière journée de Ligue 1. Afonso Moreira demeure, lui, incertain. Malgré ces absences, Paulo Fonseca pourra s’appuyer sur une base défensive solide pour tenter de ramener un résultat de la Canebière.

Dans les cages, Dominik Greif affiche une grande régularité depuis le début de la saison. Devant lui, la charnière formée par Clinton Mata et Moussa Niakhaté apporte stabilité et expérience. Au milieu, Corentin Tolisso, buteur lors des deux dernières journées, sera une menace à surveiller de près. Endrick, qui sort d’un match compliqué à Strasbourg, aura également à cœur de se racheter.

L’OL devrait ainsi se présenter avec Dominik Greif dans le but. La défense serait composée d’Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Nicolás Tagliafico. Dans l’entrejeu, Tyler Morton, Tanner Tessmann et Corentin Tolisso animeraient le jeu. Enfin, le secteur offensif serait occupé par Endrick, Roman Yaremchuk et Abner Vinícius.

