OM - OL, les grandes attentes d’Habib Beye pour l’Olympico

À l’approche de cet OM - OL, l’enjeu est clair : revenir à hauteur des Lyonnais et relancer la dynamique dans un championnat où il reste 33 points à distribuer. Habib Beye assume pleinement cet objectif et affiche un optimisme mesuré : « Mon discours va dans l’optimisme, gagner pour revenir à 2 points de l’OL et chasser ces équipes. Il reste 11 matches et 33 points à prendre et le championnat est long. On sait où on veut aller, la victoire nous amènera à continuer à travailler mais un autre résultat ne remet pas tout en question. Cette équipe sait ce qu’elle a à faire. Quand on est l’OM, on ne peut pas rêver mieux que de jouer l’OL le dimanche soir au Vélodrome. Venir ici, ce n’est pas simple et pour l’OL, c’est un vrai challenge. Il n’y a pas de peur mais de l’excitation. Peu importe le système et l’animation, on doit être conquérant et cela nous permettra de faire un grand match. »

Dans la continuité, Habib Beye a insisté sur la dimension compétitive et identitaire de ce rendez-vous : « J’ai envie de voir une équipe conquérante, c’est important pour nos supporters, pour nos objectifs. Ça oppose deux équipes de très haut niveau. Il y a une excitation particulière pour nous et les joueurs. Cette semaine a été basée sur ce challenge et la compétition face à l’OL. L’important c’est de recoller sur le trio et accrocher le bon wagon pour avoir une fin de saison passionnante. Quand vous jouez au foot, vous êtes confrontés aux challenges. Une fois, j’avais une discussion avec Pape Diouf, quand j’étais capitaine de l’OM et que j’avais voulu chercher des primes pour la 5e et 6e place, et il m’avait dit, ici c’est que 1 ou 2, le reste ce n’est pas un objectif. Donc je veux que l’équipe soit performante aussi pour aller chercher ça. » Une référence forte à l’exigence historique du club phocéen.