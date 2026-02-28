Dimanche soir, le Vélodrome sera le théâtre d’un Olympico aux allures de tournant dans la course à l’Europe. Entre pression populaire, impératif de résultat et besoin de réaction, l’Olympique de Marseille s’avance vers un rendez-vous capital face à l’Olympique Lyonnais. Pour son premier grand choc à domicile, le nouvel entraîneur marseillais, Habib Beye, veut imprimer sa marque. Une semaine studieuse à Marbella, un discours ambitieux et une volonté de reconquête. Le décor est planté.
OM - OL, les grandes attentes d’Habib Beye pour l’Olympico
- AFP
Un stage fondateur avant le choc OM - OL
Arrivé récemment sur le banc de l’Olympique de Marseille, Habib Beye a débuté son mandat par un revers contre Brest (0-2). Conscient de l’ampleur du défi, le technicien sénégalais a décidé, en accord avec sa direction, d’emmener son groupe en stage à Marbella afin d’accélérer l’intégration de ses principes de jeu et de renforcer la cohésion interne avant d’affronter l’Olympique Lyonnais.
En conférence de presse ce samedi, Habib Beye s’est montré satisfait de cette parenthèse espagnole : « Le stage s’est très bien passé dans un beau cadre. C’est toujours un moment important pour un coach qui découvre un effectif, d’avoir des moments avec les joueurs, sentir leur émotion dans cette période, échanger avec eux. Il y a eu des sourires, ils ont passé des moments ensemble et c’est important. Ça permet à l’équipe de ne pas se retrouver chacun chez soi. C’est très positif pour nous ». Une déclaration qui traduit sa volonté de créer un socle collectif solide avant le premier grand test au Stade Vélodrome.
- AFP
Habib Beye harangue ses joueurs pour l’Olympico
À l’approche de cet OM - OL, l’enjeu est clair : revenir à hauteur des Lyonnais et relancer la dynamique dans un championnat où il reste 33 points à distribuer. Habib Beye assume pleinement cet objectif et affiche un optimisme mesuré : « Mon discours va dans l’optimisme, gagner pour revenir à 2 points de l’OL et chasser ces équipes. Il reste 11 matches et 33 points à prendre et le championnat est long. On sait où on veut aller, la victoire nous amènera à continuer à travailler mais un autre résultat ne remet pas tout en question. Cette équipe sait ce qu’elle a à faire. Quand on est l’OM, on ne peut pas rêver mieux que de jouer l’OL le dimanche soir au Vélodrome. Venir ici, ce n’est pas simple et pour l’OL, c’est un vrai challenge. Il n’y a pas de peur mais de l’excitation. Peu importe le système et l’animation, on doit être conquérant et cela nous permettra de faire un grand match. »
Dans la continuité, Habib Beye a insisté sur la dimension compétitive et identitaire de ce rendez-vous : « J’ai envie de voir une équipe conquérante, c’est important pour nos supporters, pour nos objectifs. Ça oppose deux équipes de très haut niveau. Il y a une excitation particulière pour nous et les joueurs. Cette semaine a été basée sur ce challenge et la compétition face à l’OL. L’important c’est de recoller sur le trio et accrocher le bon wagon pour avoir une fin de saison passionnante. Quand vous jouez au foot, vous êtes confrontés aux challenges. Une fois, j’avais une discussion avec Pape Diouf, quand j’étais capitaine de l’OM et que j’avais voulu chercher des primes pour la 5e et 6e place, et il m’avait dit, ici c’est que 1 ou 2, le reste ce n’est pas un objectif. Donc je veux que l’équipe soit performante aussi pour aller chercher ça. » Une référence forte à l’exigence historique du club phocéen.
- AFP
Le Vélodrome, un soutien de poids pour Beye et l’OM
Habib Beye connaît l’impact du Vélodrome pour l’avoir vécu en tant que joueur. Cette fois, il l’abordera avec le costume d’entraîneur, pleinement conscient de l’attente populaire : « J’ai vécu des choses dans ce stade. Aujourd’hui c’est différent, je ne suis plus joueur mais entraîneur. Je serai jugé sur les résultats, que l’équipe soit spectaculaire, se servir de la ferveur ici qui est magnifique. En tant qu’adversaire, tu sais ce que tu vas subir là-bas, là je suis du bon côté et demain ils vont attendre qu’on emballe ce match pour ne faire qu’un. »
Dans un sprint final où chaque point pèsera lourd, l’Olympico s’annonce déterminant pour la hiérarchie du haut de tableau. Entre ambition assumée et nécessité de résultats, Marseille joue une part de sa saison. Réponse dimanche soir (20h 45), dans un stade prêt à pousser son équipe vers un match référence.