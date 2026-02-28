L'OM officialise le départ de Pablo Longoria et nomme Alban Juster

La rumeur enflait depuis plusieurs jours, elle est désormais officielle. Ce samedi soir, l'Olympique de Marseille a publié un communiqué actant un remaniement profond à la tête de son institution. Pablo Longoria, président du club depuis plus de cinq ans, a bel et bien démissionné de ses fonctions au sein du directoire. Pour pallier ce départ acté mi-février, l'OM a annoncé la nomination d'Alban Juster en qualité de président du directoire par intérim.

Alban Juster, un intérim stratégique dans l’urgence

À 36 ans, ce fidèle de la maison n'arrive pas en terrain inconnu. Présent au club depuis huit ans, Alban Juster exerçait jusqu'à présent le rôle stratégique de directeur général finance et compliance. Il prend désormais la tête d'un directoire recomposé, où il sera épaulé par Alessandro Antonello et Benjamin Arnaud, ce dernier venant tout juste d'être nommé membre de cette instance dirigeante.

Si le dirigeant espagnol quitte le navire, son départ définitif n'est pas encore totalement acté sur le plan contractuel. Négociée par l'intermédiaire de ses avocats, cette démission du directoire ne signifie pas qu'un accord financier global a été trouvé avec le propriétaire Frank McCourt et le club. Les discussions se poursuivent en coulisses, mais la recherche d'un successeur pérenne pour la saison prochaine est déjà lancée, potentiellement par le biais d'un cabinet de recrutement.

L'empreinte contrastée de Longoria

Ce bouleversement institutionnel survient dans un contexte sportif particulièrement tendu. Dix jours après une vaste réorganisation voulue par l'actionnaire américain, l'OM traverse une passe difficile sur le terrain. Défaits par Brest le week-end dernier pour la première du nouvel entraîneur Habib Beye, les Phocéens pointent à cinq longueurs de l'Olympique Lyonnais (3e) avant un Olympico décisif programmé ce dimanche soir.

C'est donc la fin d'une ère riche en rebondissements pour Pablo Longoria. De sa gestion de la crise de la Commanderie en 2021 à ses nombreux coups sur le marché des transferts, l'Espagnol aura profondément marqué le club phocéen. Mais ses récentes prises de position polémiques et les tensions internes ont fini par avoir raison de sa longévité à la présidence, laissant à Alban Juster la lourde tâche d'assurer la stabilité d'un club toujours éruptif.