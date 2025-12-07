L’Olympique Lyonnais affronte ce dimanche, le FC Lorient, à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Un match déterminant pour les Gones qui comptent bien poursuivre leur marche en avant. Ce qui ne s’annonce pas aisé face à des Merlus en confiance. Mais Paulo Fonseca a d’ores et déjà pris ses dispositions en sortant l’artillerie face à Lorient, ce soir.
La compo de l'OL contre Lorient : Le onze explosif de Paulo Fonseca
L’OL veut enchainer contre Lorient
Après une série de quatre matchs sans victoire (3 nuls, 1 défaite), l’OL a réussi à regagner en Ligue 1 le weekend dernier. Une victoire obtenue avec maîtrise face à Nantes (3-0), à l’occasion des 75 ans d’existence du club rhodanien. Outre la fête, le succès contre les Canaris a permis à l’Olympique Lyonnais (5e, 24 pts) de rester dans la course à l’Europe. Et c’est même enjeu qui nourrit la motivation des Gones avant d’affronter Lorient, ce dimanche. Pour ce match, Paulo Fonseca n’a pas voulu faire les choses à moitié et a décidé de lancer ses meilleurs hommes à l’assaut des Merlus.
Paulo Fonseca bricole encore en défense
On ne change pas l’équipe qui gagne, ni un système qui fonctionne. En tout cas, pas à Lyon, puisque c’est avec son nouveau schéma tactique de 3-4-3 que les Gones vont se présenter au Moustoir, ce soir. Paulo Fonseca devrait toutefois procéder à une petite modification en défense en raison de l’absence de Tanner Tessmann. C’est donc Hans Hateboer qui accompagnerait Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico pour monter la garde devant les buts de Dominik Greif.
Fonseca mise sur ses hommes forts en attaque
Au milieu, le repositionnement de Hateboer devrait permettre à Ainsley Maitland-Niles de se retrouver dans le rôle piston droit. Son pendant à gauche devrait être Vinicius Abner alors que Paulo Fonseca devrait reconduire le duo Mathys de Carvalho et Tyler Morton devant la défense. En attaque, le technicien portugais, limité dans ses choix, ne devrait rien changer avec les présences effectives de Pavel Sulc, Martin Satriano et Corentin Tolisso.
La compo attendue de l’OL contre Lorient
Greif - Hateboer, Niakhaté, Tagliafico - Maitland-Niles, De Carvalho, Morton, Abner - Sulc, Satriano, Tolisso.