La compo de l'OL contre Lorient : Le onze explosif de Paulo Fonseca

On ne change pas l’équipe qui gagne, ni un système qui fonctionne. En tout cas, pas à Lyon, puisque c’est avec son nouveau schéma tactique de 3-4-3 que les Gones vont se présenter au Moustoir, ce soir. Paulo Fonseca devrait toutefois procéder à une petite modification en défense en raison de l’absence de Tanner Tessmann. C’est donc Hans Hateboer qui accompagnerait Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico pour monter la garde devant les buts de Dominik Greif.