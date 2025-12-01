Ligue 1, la nouvelle stat impressionnante de l'OL

La semaine avait déjà commencé de manière éclatante pour l’OL avec une démonstration face au Maccabi Tel-Aviv (6-0) en Ligue Europa. Trois jours plus tard, les Gones ont confirmé leur forme en battant le FC Nantes 3-0, consolidant leur série de trois matchs consécutifs sans encaisser, toutes compétitions confondues, en comptant le nul à Auxerre (0-0). Cette régularité démontre la solidité de l’OL, qui affiche la quatrième meilleure défense de Ligue 1 avec seulement 14 buts encaissés en 15 journées, derrière le RC Lens (12), le PSG (12) et l’OM (14).

Avec huit clean sheets en championnat, l’OL devance même certaines équipes européennes réputées pour leur défense, comme Arsenal en Premier League, qui n’a gardé sa cage inviolée que sept fois en 13 journées. Cette statistique souligne l’efficacité du collectif lyonnais et la rigueur tactique instaurée par Paulo Fonseca. L’OL montre ainsi sa capacité à gérer des matchs serrés et à préserver son avantage, une qualité essentielle pour viser les premières places du classement.