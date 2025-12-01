Après un week-end parfait ponctué d’un succès 3-0 contre le FC Nantes, l’Olympique Lyonnais renforce sa réputation défensive en Ligue 1. La formation rhodanienne enregistre désormais un total impressionnant de huit clean sheets cette saison, un chiffre unique parmi les cinq principaux championnats européens. Entre performances offensives et solidité défensive, l’équipe de Paulo Fonseca continue d’impressionner, et les statistiques mettent en lumière un OL capable de rivaliser avec les cadors européens.
Ligue 1, la nouvelle stat impressionnante de l'OL
- AFP
L’OL, roi du clean sheet en Europe
La semaine avait déjà commencé de manière éclatante pour l’OL avec une démonstration face au Maccabi Tel-Aviv (6-0) en Ligue Europa. Trois jours plus tard, les Gones ont confirmé leur forme en battant le FC Nantes 3-0, consolidant leur série de trois matchs consécutifs sans encaisser, toutes compétitions confondues, en comptant le nul à Auxerre (0-0). Cette régularité démontre la solidité de l’OL, qui affiche la quatrième meilleure défense de Ligue 1 avec seulement 14 buts encaissés en 15 journées, derrière le RC Lens (12), le PSG (12) et l’OM (14).
Avec huit clean sheets en championnat, l’OL devance même certaines équipes européennes réputées pour leur défense, comme Arsenal en Premier League, qui n’a gardé sa cage inviolée que sept fois en 13 journées. Cette statistique souligne l’efficacité du collectif lyonnais et la rigueur tactique instaurée par Paulo Fonseca. L’OL montre ainsi sa capacité à gérer des matchs serrés et à préserver son avantage, une qualité essentielle pour viser les premières places du classement.
- Getty Images Sport
Une défense lyonnaise infranchissable
L’OL a notamment terminé sans encaisser face à Lens (0-1), Lille (0-1) et l’OM (1-0), confirmant sa solidité contre des équipes traditionnellement difficiles à battre. Cette constance défensive s’accompagne d’une offensive performante, comme en témoigne la large victoire contre Nantes, permettant à l’OL de combiner efficacité devant le but et maîtrise du jeu.
Le récent passage au schéma tactique en 3-4-2-1, utilisé lors des deux derniers matchs, semble également avoir renforcé la cohésion défensive de l’OL. Paulo Fonseca pourrait continuer à exploiter cette disposition à Lorient dimanche soir (20h 45) pour maintenir la dynamique actuelle et conserver cette statistique impressionnante de clean sheets, qui distingue l’OL dans le paysage européen cette saison.