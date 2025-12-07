Lorient - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Entre un FC Lorient en quête d’oxygène et un Olympique Lyonnais revenu dans la course à l’Europe, l’affiche de la 15e journée de Ligue 1 de ce dimanche soir promet un choc bien plus serré qu’il n’y paraît. Le contexte, les absences et les dynamiques récentes donnent à cette rencontre des allures de piège pour les Gones.

Lorient sous pression mais solide à domicile

Le rideau tombera sur la 15ᵉ journée de Ligue 1 ce dimanche 7 décembre à 20h45 au stade du Moustoir. Le FC Lorient, actuellement 15ᵉ, accueille un OL classé 6ᵉ. Sur le papier, l’écart semble net. Sur le terrain, la réalité pourrait se montrer bien plus rude. Les Merlus restent difficiles à manœuvrer chez eux, même dans une saison compliquée.

La victoire nette face à Nice (3-1) a permis aux Lorientais de sortir enfin la tête de l’eau après deux mois sans le moindre succès. Ce soulagement ne gomme pas toutes les fragilités. La défense bretonne reste l’une des plus perméables du championnat, avec presque deux buts encaissés par rencontre. Olivier Pantaloni compose toujours avec un effectif amputé de plusieurs titulaires : Abdoulaye Faye, Trevan Sanusi, Isaak Touré et Panos Katseris manquent encore à l’appel. Le doute plane aussi autour de Bandiougou Fadiga. En attaque, Sambou Soumano incarne l’espoir, auteur d’un doublé décisif contre les Aiglons.

Des chiffres qui racontent un match piégeux

Lorient ne réussit guère face à Lyon. Sur les huit dernières confrontations, un seul succès breton, quatre nuls et trois défaites. Le dernier coup d’éclat remonte à septembre 2022, avec un succès 3-1 au Moustoir. Autre donnée frappante : Lorient encaisse au moins un but depuis douze matchs de Ligue 1, soit 27 réalisations concédées sur cette séquence. Un but encaissé dimanche prolongerait une série inégalée pour le club depuis la période octobre 2016 - janvier 2017.

À l’inverse, offensivement, les Merlus répondent souvent présents devant leur public. Ils ont trouvé le chemin des filets lors de leurs dix derniers matchs à domicile. Une série solide, seulement dépassée une fois lors de la dernière décennie.

Lyon arrive lancé mais avance diminué

L’OL se présente en Bretagne avec un moral bien plus haut. La démonstration européenne contre le Maccabi Tel-Aviv (0-6), suivie d’un succès net face à Nantes (3-0), a replacé les hommes de Paulo Fonseca dans le wagon européen. Martin Satriano, enfin décisif en Ligue 1 avec un doublé, symbolise ce renouveau offensif.

Le retour de Fonseca sur le banc, après neuf mois de suspension, marque un tournant. Pour ce 30ᵉ match de Ligue 1 à la tête de l’OL, il affiche l’une des meilleures moyennes de buts de l’histoire du club en élite. Mais l’entraîneur portugais doit encore jongler avec les absences de plusieurs cadres, dont Malick Fofana. Des incertitudes entourent d’autres stars de l’équipe, dont Mata. En revanche, Orel Mangala effectue son retour dans le groupe. Le système à trois défenseurs devrait encore servir de base.

Un duel d’équipes économes dans le pressing

Statistiquement, Lorient (37,2) et Lyon (36,9) figurent parmi les équipes récupérant le moins de ballons par match en Ligue 1. Fait surprenant, seuls les Marseillais perdent moins souvent le ballon que ces deux formations. Une rencontre qui pourrait donc s’articuler davantage autour de la gestion et de l’efficacité que du pressing constant.

Autre chiffre marquant : Lyon a conservé sa cage inviolée à huit reprises cette saison en championnat, plus que toute autre équipe. Toutes compétitions confondues, seuls les matchs d’Arsenal dépassent ce total parmi les grands championnats européens.

Horaire et lieu du match Lorient - Lyon

Ligue 1 - Ligue 1 Stade du Moustoir

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Lorient

Olivier Pantaloni doit encore composer avec un effectif amoindri. Abdoulaye Faye, Trevan Sanusi et Isaak Touré sont toujours indisponibles, tandis que Panos Katseris, victime d’une rechute, devra patienter encore plusieurs semaines avant d’espérer un retour. La situation de Bandiougou Fadiga reste, elle aussi, incertaine.

Dans ce contexte délicat, une note positive se dégage néanmoins avec Sambou Soumano. Auteur d’un doublé face à Nice, l’attaquant semble enfin en mesure d’endosser pleinement le rôle de numéro 9 que le club peine à installer dans la durée. Sa montée en puissance pourrait bien incarner l’un des moteurs du renouveau lorientais.

Dans les buts, Yvon Mvogo devrait être reconduit. La défense pourrait être composée de Bamo Meïté, Montassar Talbi et Darlin Yongwa. Sur les côtés, Théo Le Bris et Arsène Kouassi devraient occuper les rôles de pistons, tandis que Laurent Abergel et Arthur Avom sont pressentis dans l’entrejeu. Plus haut, Jean-Victor Makengo évoluerait en soutien d’un trio offensif formé par Sambou Soumano et Pablo Pagis.

Infos sur l'équipe de Lyon

Ce déplacement en Bretagne aura une saveur particulière pour l’OL, avec le retour sur le banc de Paulo Fonseca. Le technicien portugais purgeait jusque-là une lourde suspension consécutive à son violent coup de colère du 2 mars, lorsqu’il avait pris à partie l’arbitre Benoît Millot. Cet épisode lui avait valu neuf mois d’interdiction de banc et de vestiaire.

Malgré ce retour important, Lyon devra faire face à plusieurs absences notables. Malick Fofana, Ernest Nuamah et Tanner Tessmann ne sont pas disponibles, tandis que Clinton Mata et Ruben Kluivert demeurent incertains. En revanche, Orel Mangala a effectué son retour et devrait continuer d’apporter de l’équilibre au milieu de terrain.

Le système à trois défenseurs, jugé convaincant face à Nantes, devrait être maintenu. Dominik Greif est attendu dans le but. La ligne défensive serait composée de Moussa Niakhaté, Hans Hateboer et Nicolás Tagliafico. Sur les côtés, Ainsley Maitland-Niles et Abner Vinícius occuperaient les couloirs, avec Tyler Morton et Mathys De Carvalho dans l’axe. Offensivement, Corentin Tolisso et Pavel Šulc seraient chargés de soutenir Martin Satriano, auteur d’un doublé lors de la précédente journée et désormais pleinement lancé en Ligue 1 avec l’OL.

