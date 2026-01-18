La compo de l’OL contre Brest : Le onze innovant de Paulo Fonseca

L’OL est en pleine bourre ces dernières semaines. Le club rhodanien est sur une série de cinq victoires consécutives dont deux en Ligue 1. La dernière en date est celle en 16es de finale de Coupe de France contre le LOSC (1-2), son poursuivant direct en Ligue 1. Justement, l’enjeu du choc contre Brest (10e, 22 pts) pour l’OL (5e, 30 pts) est de doubler au classement les Dogues (4es, 32 pts), défaits par le PSG (2e, 42pts), vendredi (3-0).

Une occasion à ne manquer pour Paulo Fonseca qui, malgré les absences de Corentin Tolisso (suspendu) et Moussa Niakhaté (CAN), peut compter sur la plupart de ses hommes forts face aux hommes d’Eric Roy.