L’Olympique Lyonnais affronte le Stade Brestois, ce dimanche, pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Un match à enjeu colossal qui pourra se rapprocher davantage du podium en cas de victoire. C’est dans ce sens que Paulo Fonseca a fait des choix déterminants pour son onze contre les Bretons, ce soir.
La compo de l’OL contre Brest : Le onze innovant de Paulo Fonseca
L’OL a un défi à relever face à Brest
L’OL est en pleine bourre ces dernières semaines. Le club rhodanien est sur une série de cinq victoires consécutives dont deux en Ligue 1. La dernière en date est celle en 16es de finale de Coupe de France contre le LOSC (1-2), son poursuivant direct en Ligue 1. Justement, l’enjeu du choc contre Brest (10e, 22 pts) pour l’OL (5e, 30 pts) est de doubler au classement les Dogues (4es, 32 pts), défaits par le PSG (2e, 42pts), vendredi (3-0).
Une occasion à ne manquer pour Paulo Fonseca qui, malgré les absences de Corentin Tolisso (suspendu) et Moussa Niakhaté (CAN), peut compter sur la plupart de ses hommes forts face aux hommes d’Eric Roy.
Paulo Fonseca mise sur ses cadres en défense
Le technicien portugais devrait notamment s’appuyer sur Clinton Mata et Ruben Kluivert pour former la charnière centrale devant les buts de Dominik Greif. Ainsley Maitland-Niles (droite) et Nicolas Tagliafico (gauche) devraient compléter la ligne défensive de l’OL, ce dimanche.
Fonseca sort l’artillerie en attaque
Paulo Fonseca devrait ensuite opter pour un milieu à trois avec Tanner Tessmann, Tyler Morton ainsi que Khalis Merah. En attaque, l’entraineur lyonnais devrait lancer d’emblée sa nouvelle recrue Endrick en pointe. Déjà lors de sa première apparition (vs Lille), l’international brésilien devrait être entouré des ailiers Pavel Sulc à droite et Afonso Moreira à gauche.
La compo attendue de l’OL contre Brest
Greif - Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Tagliafico - Tessmann, Morton, Merah - Sulc, Endrick, Moreira.