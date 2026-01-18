Lyon - Brest : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La 18e journée de Ligue 1 se referme ce dimanche soir avec un rendez-vous attendu au Groupama Stadium. L’Olympique Lyonnais accueille le Stade Brestois dans un contexte bien différent pour les deux formations. D’un côté, un OL lancé à pleine vitesse. De l’autre, un Brest rassuré, libéré, et prêt à jouer sans complexe. L’affiche promet un duel rythmé, entre une équipe lyonnaise qui vise plus haut et un adversaire breton capable de surprendre lorsqu’il avance sans pression.

Lyon vise le top 4

Tout sourit aux Gones depuis plusieurs semaines. En tête de la phase de ligue de l’Europa League, déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, l’OL avance avec constance en championnat. Cinquième de Ligue 1, le club rhodanien ne se situe qu’à deux points du top 4 et garde pleinement la Ligue des champions dans son viseur.

Sous les ordres de Paulo Fonseca, Lyon affiche une régularité retrouvée. Le groupe reste sur cinq succès consécutifs toutes compétitions confondues, une série que le club n’avait plus connue depuis la période mars-mai 2018, avec sept victoires d’affilée sous Bruno Génésio.

À domicile, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Lyon demeure invaincu lors de ses 13 dernières réceptions de Brest en Ligue 1, avec neuf victoires et quatre nuls. Seul Ajaccio a été accueilli plus souvent sans jamais s’imposer dans l’élite.

Brest, libéré et ambitieux

Longtemps sous la menace de la zone rouge, le Stade Brestois a changé de visage. Les hommes d’Éric Roy ont retrouvé une solidité remarquable, avec quatre succès lors des cinq dernières journées de championnat. Cette série a permis aux Finistériens de grimper à la 11e place et de compter près de huit points d’avance sur le premier relégable.

Brest arrive à Lyon sans pression excessive. L’objectif reste simple : jouer juste, profiter des temps faibles lyonnais et tenter de réaliser un coup. Une mission délicate, mais pas impossible au vu de la confiance actuelle.

Statistique notable : Brest affiche la meilleure efficacité sur penalty en Ligue 1 cette saison (5 buts). À l’inverse, Lyon n’a encore jamais marqué depuis le point de penalty dans l’élite.

Un duel de bancs discrets

Autre point commun entre les deux équipes : la gestion des changements. Paulo Fonseca (3,6 remplacements par match avec Lyon) et Éric Roy (3,8 avec Brest) figurent parmi les entraîneurs les moins actifs sur ce plan en Ligue 1 cette saison.

La rencontre pourrait aussi marquer un moment particulier côté lyonnais. La recrue Endrick pourrait connaître ses premiers pas en Ligue 1. Depuis le début de la saison 2024/25, le Brésilien reste le joueur en activité dans les cinq grands championnats européens à tenter le plus de tirs par 90 minutes (5,6), avec au moins 180 minutes jouées.

Horaire et lieu du match Lyon - Brest

Ligue 1 - Ligue 1 Groupama Stadium

Le match entre Lyon et Brest se tient ce dimanche 18 janvier à partir de 20h45, heure française, au Groupama Stadium de Lyon.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de l'OL

L’Olympique Lyonnais aborde cette rencontre avec plusieurs absences notables. Moussa Niakhaté est toujours mobilisé avec le Sénégal pour la CAN, tandis qu’Ernest Nuamah et Malick Fofana restent à l’infirmerie. À cela s’ajoute la suspension de Corentin Tolisso, un manque important dans l’entrejeu. En dehors de ces indisponibilités, Paulo Fonseca dispose toutefois d’un groupe opérationnel et équilibré.

Dans les buts, Dominik Greif s’impose comme une valeur sûre du moment. Devant lui, la charnière centrale devrait être composée de Clinton Mata et de Ruben Kluivert, avec Ainsley Maitland-Niles pressenti pour occuper le flanc droit de la défense. L’absence de Tolisso au milieu pourrait conduire le staff lyonnais à aligner un duo Tyler Morton – Tanner Tessmann afin d’assurer l’équilibre.

Sur le plan offensif, l’attention se portera naturellement sur Endrick, très attendu pour sa première apparition en Ligue 1 au Groupama Stadium. Le jeune Brésilien a déjà marqué les esprits le week-end dernier en trouvant le chemin des filets face au LOSC en Coupe de France. Pavel Šulc pourrait être utilisé dans un rôle plus axial afin de créer des supériorités numériques, laissant le couloir à Nicolás Tagliafico, tandis qu’Endrick serait positionné en pointe, épaulé par Afonso Moreira.

À propos de l’utilisation d’Endrick, Paulo Fonseca a d’ailleurs expliqué en conférence de presse : « Endrick jouera, mais je ne sais pas encore à quelle position. Je pense qu’il a bien joué à droite et qu’il peut occuper ce poste. Le match contre Brest sera différent. Lors du dernier match contre Monaco, nous avions plus d’espaces pour nos transitions offensives. Contre Brest, l’équipe sera compacte et nous aurons moins de libertés. Nous verrons quelle est la meilleure position pour Endrick ».

Infos sur l'équipe de Brest

Du côté brestois, Julien Le Cardinal est suspendu pour ce déplacement, tandis que Mama Baldé est forfait sur blessure. Kenny Lala et Kamory Doumbia restent, eux, incertains à l’approche de la rencontre. Malgré ces éléments, Éric Roy conserve plusieurs arguments solides pour tenter un coup à Lyon.

En défense, Brendan Chardonnet demeure un pilier de la charnière centrale et aura pour mission de contenir les assauts lyonnais, notamment ceux d’Endrick. Le milieu de terrain, articulé autour de Joris Chotard et Hugo Magnetti, offre également de la densité et de la qualité dans la récupération comme dans la relance.

Offensivement, la vigilance sera de mise pour la défense lyonnaise face à Romain Del Castillo et Ludovic Ajorque. Le premier affiche déjà un bilan de 6 buts et 2 passes décisives en Ligue 1 cette saison, tandis que le second reste sur une prestation décisive contre l’AJ Auxerre, avec un but et une passe décisive à son actif.

La forme des deux équipes

