L’Olympique Lyonnais était aux prises avec le LOSC, dimanche soir, à l’occasion des 16es de finale de la Coupe de France. Un choc entre cadors de l’élite qui a débouché sur une victoire et par ricochet, une qualification des Gones pour le tour suivant.
Endrick buteur, l’OL sort Lille et se qualifie pour le tour suivant (1-2)
- AFP
Endrick se montre, l’OL surprend Lille
Il ne fallait pas arriver en retard au Décathlon Arena, ce dimanche. Les filets tremblaient déjà juste après le coup d’envoi de la première mi-temps qui allait être prolifique. Sur un long dégagement de Rémy Descamps, Afonso Moreira devançait la sortie de Bodart et ouvrait déjà le score (0-1, 1e). Titulaire pour son premier match avec l’OL, Endrick passait tout proche de faire le break mais sa frappe était repoussée par le gardien lillois sur le poteau (5e). Lille paraissait trop timide face à une équipe lyonnaise qui était incisive avec notamment sa nouvelle recrue. Endrick s’illustrait davantage mais manquait de précision dans le dernier geste. Mais les Dogues se montraient réactifs et égalisaient sur leur première occasion franche.
Après un renvoi approximatif de Descamps, Hakon Haraldsson récupérait le ballon et servait Nathan Ngoy qui remettait les pendules à l’heure (1-1, 28e). Ce but réveillait enfin le LOSC qui commençait à mettre du danger dans la surface adverse. Cependant, l’Olympique Lyonnais allait reprendre l’avantage juste avant la pause grâce à…Endrick. Sur un centre de Moreira, Corentin Tolisso remisait pour l’attaquant brésilien qui ajustait Bodart d’une demi-volée imparable (1-2, 42e). Lyon était donc devant à la pause.
- AFP
Les Dogues n’y arrivent pas, les Gones tiennent bon
Au retour des vestiaires, les Gones se signalaient d’emblée avec une nouvelle tentative d’Afonso Moreira qui ne trouvait pas le cadre (47e). Les Dogues tentaient de répondre, mais butaient sur la défense lyonnaise. Les joueurs du LOSC avaient notamment du mal à retrouver Olivier Giroud, bien muselée par l’OL dans le match jusque-là. En réussite dans sa surface, Ruben Kluivert tentait sa chance de l’autre côté mais sa frappe ne surprenait pas Bodart (73e). Lille manquait ensuite de chance sur une déviation de Giroud pour Ngoy qui glissait au moment d’armer sa frappe alors qu’il était en position plus que favorable (77e).
Juste après, c’est Adam Karabec qui ratait le but du break en voyant le ballon échapper au cadre de quelques centimètres sur sa tentative (81e). Tout se dressait devant Lille, y compris le poteau qui repoussait une frappe de Santos dans les derniers instants (89e). Le score ne changeait pas jusqu’au coup de sifflet final qui scellait la défaite du LOSC qui aura tout tenté en fin de match. L’Olympique Lyonnais enchaine ainsi une nouvelle victoire cette année et se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, au grand dam du LOSC.