Endrick buteur, l’OL sort Lille et se qualifie pour le tour suivant (1-2)

Il ne fallait pas arriver en retard au Décathlon Arena, ce dimanche. Les filets tremblaient déjà juste après le coup d’envoi de la première mi-temps qui allait être prolifique. Sur un long dégagement de Rémy Descamps, Afonso Moreira devançait la sortie de Bodart et ouvrait déjà le score (0-1, 1e). Titulaire pour son premier match avec l’OL, Endrick passait tout proche de faire le break mais sa frappe était repoussée par le gardien lillois sur le poteau (5e). Lille paraissait trop timide face à une équipe lyonnaise qui était incisive avec notamment sa nouvelle recrue. Endrick s’illustrait davantage mais manquait de précision dans le dernier geste. Mais les Dogues se montraient réactifs et égalisaient sur leur première occasion franche.

Après un renvoi approximatif de Descamps, Hakon Haraldsson récupérait le ballon et servait Nathan Ngoy qui remettait les pendules à l’heure (1-1, 28e). Ce but réveillait enfin le LOSC qui commençait à mettre du danger dans la surface adverse. Cependant, l’Olympique Lyonnais allait reprendre l’avantage juste avant la pause grâce à…Endrick. Sur un centre de Moreira, Corentin Tolisso remisait pour l’attaquant brésilien qui ajustait Bodart d’une demi-volée imparable (1-2, 42e). Lyon était donc devant à la pause.