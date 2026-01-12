Dimanche soir, au stade Pierre-Mauroy, l’Olympique Lyonnais n’a pas seulement validé son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Il a aussi lancé une nouvelle histoire, celle d’Endrick sous ses nouvelles couleurs.
Endrick prend la parole après son premier but avec l’OL : "Ça se passe mieux que…"
- AFP
Un baptême du feu parfaitement maîtrisé
Aligné d’entrée pour la première fois avec l’OL, Endrick n’a pas tardé à justifier la confiance placée en lui. Face à un Lille accrocheur, le Brésilien de 19 ans a multiplié les appels, tenté sa chance à plusieurs reprises et imposé une présence constante dans la surface. Quelques minutes avant l’ouverture du score, il avait déjà fait frissonner le public nordiste avec une frappe puissante venue s’écraser sur le poteau.
À la 43e minute, la récompense tombe enfin. Sur une déviation subtile de Corentin Tolisso, son capitaine, Endrick ajuste le gardien lillois et permet à Lyon de prendre l’avantage. Un but décisif, puisque les Gones s’imposent finalement 2-1 et poursuivent leur aventure en Coupe de France.
- (C)Getty Images
Un premier but et un premier message fort
Arrivé en prêt du Real Madrid il y a seulement quelques jours, le jeune attaquant n’a pas semblé perturbé par l’enjeu ni par l’attente autour de ses débuts. Son activité, sa mobilité et sa personnalité ont marqué les esprits. Après le coup de sifflet final, Endrick affichait un large sourire et un discours déjà très mûr au micro de BeIN Sports :
« Je suis très heureux. C'était mon premier match, premier but. Le plus important, c'est cette victoire, de passer au prochain tour. On savait que ce serait un match difficile. Je remercie Dieu d'avoir pu revenir sur le terrain, jouer, sourire. Cela se passe vraiment très bien, encore mieux que ce que j'imaginais. Je parle un peu anglais, je peux parler et plaisanter avec l'équipe. Je parle avec tout le monde, je me sens comme à la maison. Je suis très heureux, je remercie le staff et mes coéquipiers qui m'ont bien reçu. J'ai dit à l'entraîneur: je veux jouer, quel que soit le poste, et aider l'équipe de n'importe quelle manière possible. Je pense que c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et je veux le faire encore plus. Ce que je veux c'est gagner, les buts viendront. Mais que l'équipe gagne, c'est le plus important. Je veux aider l'équipe à tous les niveaux », a confié le joueur prêté par le Real Madrid à l’OL.
- AFP
Déjà tourné vers la suite
Ce premier succès ne ressemble pas à une fin, mais plutôt à un point de départ. Dès le week-end prochain, Endrick aura l’occasion d’enchaîner lors de la réception du Stade Brestois, comptant pour la 18e journée de Ligue 1. Une rencontre attendue, et peut-être l’opportunité d’inscrire son premier but en championnat de France. À Lyon, l’histoire ne fait que commencer.