Endrick prend la parole après son premier but avec l’OL : "Ça se passe mieux que…"

Arrivé en prêt du Real Madrid il y a seulement quelques jours, le jeune attaquant n’a pas semblé perturbé par l’enjeu ni par l’attente autour de ses débuts. Son activité, sa mobilité et sa personnalité ont marqué les esprits. Après le coup de sifflet final, Endrick affichait un large sourire et un discours déjà très mûr au micro de BeIN Sports :

« Je suis très heureux. C'était mon premier match, premier but. Le plus important, c'est cette victoire, de passer au prochain tour. On savait que ce serait un match difficile. Je remercie Dieu d'avoir pu revenir sur le terrain, jouer, sourire. Cela se passe vraiment très bien, encore mieux que ce que j'imaginais. Je parle un peu anglais, je peux parler et plaisanter avec l'équipe. Je parle avec tout le monde, je me sens comme à la maison. Je suis très heureux, je remercie le staff et mes coéquipiers qui m'ont bien reçu. J'ai dit à l'entraîneur: je veux jouer, quel que soit le poste, et aider l'équipe de n'importe quelle manière possible. Je pense que c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et je veux le faire encore plus. Ce que je veux c'est gagner, les buts viendront. Mais que l'équipe gagne, c'est le plus important. Je veux aider l'équipe à tous les niveaux », a confié le joueur prêté par le Real Madrid à l’OL.