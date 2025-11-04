À la veille d’un choc crucial face à l’Atalanta Bergame, l’Olympique de Marseille vit une situation des plus délicates. Entre blessures en cascade, suspensions et joueurs non qualifiés, Roberto De Zerbi doit recomposer son équipe avec les moyens du bord. Pourtant, un espoir subsiste : celui de voir Nayef Aguerd fouler la pelouse du Vélodrome. Longtemps incertain, le défenseur marocain s’est entraîné avec le groupe, laissant entrevoir un rebondissement aussi inattendu que bienvenu pour un OM en quête de stabilité.
Nayef Aguerd, le rebondissement inattendu
L’OM largement décimé avant l’Atalanta
L’Olympique de Marseille n’aborde pas la réception de l’Atalanta dans les meilleures conditions. L’effectif de Roberto De Zerbi est décimé : entre les forfaits de Facundo Medina, Amine Gouiri, Hamed Junior Traoré ou Geoffrey Kondogbia, et la suspension d’Emerson, la marge de manœuvre du technicien italien s’est considérablement réduite.
S’ajoutent à cela les absences de Timothy Weah, Bilal Nadir et Leonardo Balerdi, confirmées en conférence de presse. L’infirmerie déborde, et la liste UEFA restreinte empêche d’intégrer Pol Lirola et Neal Maupay. Dans ce contexte tendu, Nayef Aguerd représente peut-être la seule éclaircie. Son éventuel retour pourrait offrir au coach un atout défensif précieux, lui qui cherche à stabiliser une arrière-garde souvent mise à mal ces dernières semaines.
Nayef Aguerd de retour à l’entrainement collectif avec l’OM
Samedi dernier, lors du déplacement à Auxerre (0-1), Nayef Aguerd avait renoncé à jouer à la dernière minute. Sa gêne physique persistante avait conduit le staff à ne prendre aucun risque. Mais depuis, la donne semble avoir évolué. Ce mardi, RMC Sport indique que le défenseur central a repris l’entraînement collectif à la Commanderie, un signal positif à seulement vingt-quatre heures de la rencontre européenne.
La présence de Nayef Aguerd serait un soulagement pour un OM au bord de la rupture. Son expérience internationale et sa lecture du jeu sont des atouts majeurs, surtout face à une équipe italienne réputée pour son intensité et sa précision tactique. Le Marocain sait qu’il revient à un moment charnière, alors que les Marseillais occupent la 18e place de leur groupe en Ligue des champions, avec une victoire et deux défaites au compteur.
L’importance stratégique du retour d’Aguerd pour De Zerbi
Si Nayef Aguerd est apte, Roberto De Zerbi pourrait revoir ses plans défensifs. Le technicien italien envisageait un système à trois défenseurs centraux, compromis par les absences successives. Le retour du Marocain permettrait non seulement de retrouver un équilibre tactique, mais aussi de libérer certains milieux de tâches défensives trop lourdes.
La communication entre Nayef Aguerd et son entraîneur a été constante ces derniers jours. Le joueur, déterminé à aider son équipe, souhaite prouver qu’il est prêt à enchaîner malgré la fatigue accumulée depuis le début de la saison. Son implication à l’entraînement témoigne de sa volonté de participer à ce rendez-vous crucial, où le moindre point pourrait relancer la dynamique européenne du club.
Un symbole d’espoir pour un OM en panne
Le cas Nayef Aguerd dépasse la simple question sportive. Son retour symbolise la résilience d’un groupe meurtri, mais pas résigné. Dans un vestiaire touché par les blessures et la frustration, la présence du défenseur marocain incarne un souffle de détermination et de cohésion.
Pour Roberto De Zerbi, l’enjeu dépasse le résultat immédiat : il s’agit de reconstruire un état d’esprit conquérant. Et dans cette mission, Nayef Aguerd pourrait bien jouer un rôle central. Si sa participation face à l’Atalanta se confirme, elle marquerait le début d’une relance espérée par tout un club. Un rebondissement inattendu, mais ô combien salvateur pour un OM en quête de renaissance.