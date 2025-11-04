Nayef Aguerd, le rebondissement inattendu

L’Olympique de Marseille n’aborde pas la réception de l’Atalanta dans les meilleures conditions. L’effectif de Roberto De Zerbi est décimé : entre les forfaits de Facundo Medina, Amine Gouiri, Hamed Junior Traoré ou Geoffrey Kondogbia, et la suspension d’Emerson, la marge de manœuvre du technicien italien s’est considérablement réduite.

S’ajoutent à cela les absences de Timothy Weah, Bilal Nadir et Leonardo Balerdi, confirmées en conférence de presse. L’infirmerie déborde, et la liste UEFA restreinte empêche d’intégrer Pol Lirola et Neal Maupay. Dans ce contexte tendu, Nayef Aguerd représente peut-être la seule éclaircie. Son éventuel retour pourrait offrir au coach un atout défensif précieux, lui qui cherche à stabiliser une arrière-garde souvent mise à mal ces dernières semaines.