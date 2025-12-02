L’échange tendu entre Mbappé et un arbitre de Gérone-Real : "Regarde-moi quand je…"

Les experts en lecture labiale espagnols n’ont pas manqué de disséquer la moindre syllabe. Dès le lendemain du match nul (1-1) entre Gérone et le Real Madrid, Movistar Plus+ a diffusé un extrait où Mbappé semble à bout de nerfs. L’attaquant madrilène, déjà frustré par la tournure du match, s’approche du quatrième arbitre, Alejandro Clemente, pour protester contre une décision.

La première partie de la séquence montre Mbappé en train de parler alors que l’officiel garde les yeux fixés vers la pelouse. Cette attitude déclenche une réaction immédiate de l’international français, qui répète plusieurs fois : « Regarde-moi quand je te parle! » Le ton monte, le geste agacé se lit dans son regard, et la tension devient palpable malgré la brièveté de l’échange.

Interpellé par l’attaquant, l’arbitre parvient seulement à répondre « Écoute-moi », avant que Mbappé n’enchaîne : « Pourquoi tu regardes dans cette direction? » Alejandro Clemente tente de reprendre la main avec un « D'accord, mais... », mais Mbappé le coupe par une dernière injonction : « Regarde-moi quand je te parle ». L’attaquant finit par s’éloigner, laissant derrière lui un moment déjà viral.