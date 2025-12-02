La nervosité de Kylian Mbappé ne faiblit plus. Après une sortie remarquée face aux arbitres lors du nul face à Elche, l’attaquant du Real Madrid s’est retrouvé au cœur d’une nouvelle polémique. Cette fois, les caméras ont filmé une scène où il demande sèchement des explications à un officiel lors du déplacement à Gérone. La Liga observe ce feuilleton avec attention, tandis que les médias espagnols se focalisent déjà sur la moindre expression de son visage.
L’échange tendu entre Mbappé et un arbitre de Gérone-Real : "Regarde-moi quand je…"
Une nouvelle séquence captée par Movistar : Mbappé perd patience
Les experts en lecture labiale espagnols n’ont pas manqué de disséquer la moindre syllabe. Dès le lendemain du match nul (1-1) entre Gérone et le Real Madrid, Movistar Plus+ a diffusé un extrait où Mbappé semble à bout de nerfs. L’attaquant madrilène, déjà frustré par la tournure du match, s’approche du quatrième arbitre, Alejandro Clemente, pour protester contre une décision.
La première partie de la séquence montre Mbappé en train de parler alors que l’officiel garde les yeux fixés vers la pelouse. Cette attitude déclenche une réaction immédiate de l’international français, qui répète plusieurs fois : « Regarde-moi quand je te parle! » Le ton monte, le geste agacé se lit dans son regard, et la tension devient palpable malgré la brièveté de l’échange.
Interpellé par l’attaquant, l’arbitre parvient seulement à répondre « Écoute-moi », avant que Mbappé n’enchaîne : « Pourquoi tu regardes dans cette direction? » Alejandro Clemente tente de reprendre la main avec un « D'accord, mais... », mais Mbappé le coupe par une dernière injonction : « Regarde-moi quand je te parle ». L’attaquant finit par s’éloigner, laissant derrière lui un moment déjà viral.
Une accumulation de tensions après l’épisode d’Elche
Cette scène n’arrive pas par hasard. Une semaine auparavant, le Français avait déjà provoqué un remous médiatique après le match contre Elche. Ce soir-là, le Real Madrid concède un 2-2 rempli de décisions contestées, et Mbappé demande des explications aux arbitres dès le coup de sifflet final. La discussion dérape soudainement, l’attaquant lâche un « sale con, va! » en français, capté par les micros. Les officiels se contentent alors d’un avertissement pour contestation trop appuyée.
Depuis ce jour, chaque match semble raviver son agacement. Les observateurs espagnols estiment qu’il vit l’une des séquences les plus nerveuses de son passage madrilène. Les images tournent en boucle. Les débats s’enflamment. Et tout cela nourrit l’idée d’un joueur soudainement sur le fil.
Le Real Madrid craque et perd du terrain sur le Barça
Le contexte sportif n’aide pas. En l’espace de trois journées, le Real Madrid a vu fondre une avance de cinq points en Liga. Le Barça a repris la tête, et Madrid n’a plus le droit à l’erreur. La frustration de Gérone illustre parfaitement ce sentiment : les Madrilènes dominent par moments, mais manquent de constance dans les deux surfaces.
Mbappé, cependant, évite le pire. Sur un penalty provoqué par Vinicius Junior à la 67e minute, il convertit en force, portant son total à 14 buts en championnat et 23 toutes compétitions confondues. Le Marocain Azzedine Ounahi avait placé Gérone devant juste avant la pause d’une frappe nette (45e). Ce but pèse lourd dans le scénario du match.
Un message fort publié sur Instagram après la rencontre
Quelques heures plus tard, Mbappé tente de calmer le jeu avec un message en anglais publié sur Instagram : « Ce n'était absolument pas le résultat que nous voulions ce soir, mais le championnat est encore très long et nous restons dans la course. Nous devons changer cette dynamique et montrer qui nous sommes en tant qu'équipe ».
Ce message sonne comme un appel à resserrer les rangs. Mais en Espagne, les commentateurs ne parlent que de son échange avec l’arbitre.
Le Real Madrid se retrouve désormais sous pression. Les dirigeants savent que l’image du club se joue autant sur le terrain que devant les caméras. Mbappé, lui, doit gérer cette hyper-exposition permanente. Chaque geste compte. Chaque mot aussi. Et dans une période où Madrid manque de sérénité, la moindre étincelle transforme les matchs en feuilletons.