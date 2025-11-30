Mbappé égalise, mais le Real Madrid cale à Gérone : les notes complètes des Merengue

Thibaut Courtois (7) : Une valeur sûre. Il a sauvé son équipe de la débâcle en première période et n’a rien pu faire sur l’ouverture du score.

Trent Alexander-Arnold (6) : Brillant par moments avec le ballon, mais fautif sur le but en oubliant son marquage.

Eder Militao (7) : De retour avec sérieux. Solide dans les duels, serein dans la relance.

Antonio Rüdiger (6) : Quelques imprécisions mais une prestation globalement correcte pour une reprise.

Fran Garcia (6) : Beaucoup d’envie, mais trop d’imprécisions dans la dernière passe.