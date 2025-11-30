Real Madrid Girona GFX Getty
Mbappé égalise, mais le Real Madrid cale à Gérone : les notes complètes des Merengue

Un penalty de Mbappé a sauvé le Real, accroché à Gérone dans un match frustrant qui relance la course au titre.

Le Real Madrid a laissé filer deux points précieux dans la course au titre. Accroché par une équipe de Gérone courageuse et bien organisée, le club madrilène a pu compter sur un penalty de Kylian Mbappé pour éviter une défaite embarrassante. Mais malgré quelques éclairs individuels, notamment de Vinicius et Bellingham, la machine de Xabi Alonso a manqué d'efficacité et de tranchant. Voici les notes des joueurs madrilènes après ce match nul qui pourrait peser lourd.

    Gardien de but et défense

    Thibaut Courtois (7) : Une valeur sûre. Il a sauvé son équipe de la débâcle en première période et n’a rien pu faire sur l’ouverture du score.
    Trent Alexander-Arnold (6) : Brillant par moments avec le ballon, mais fautif sur le but en oubliant son marquage.
    Eder Militao (7) : De retour avec sérieux. Solide dans les duels, serein dans la relance.
    Antonio Rüdiger (6) : Quelques imprécisions mais une prestation globalement correcte pour une reprise.
    Fran Garcia (6) : Beaucoup d’envie, mais trop d’imprécisions dans la dernière passe.

    Milieu de terrain

    Aurélien Tchouaméni (5) : Peu inspiré, notamment sur l’action du but encaissé. Manque de couverture.
    Jude Bellingham (8) : Un des rares à élever le niveau. Travail défensif remarquable, projection offensive constante.
    Federico Valverde (6) : Généreux comme à son habitude, mais moins incisif dans son rôle hybride.
    Arda Güler (5) : Invisible après de bonnes intentions initiales. Sorti dès la pause.

    Attaque

    Kylian Mbappé (7) : Un penalty maîtrisé, un but refusé. Pas un grand soir, mais il a répondu présent.
    Vinicius Jr (8) : Percutant, dangereux, et décisif en provoquant le penalty. Son influence grandit à nouveau.

    Remplaçants et entraîneur

    Eduardo Camavinga (7) : A changé le visage du milieu. Précieux à la récupération comme à la relance.
    Rodrygo (6) : Peu de ballons touchés, peu d’impact.
    Alvaro Carreras & Gonzalo Garcia (non notés) : Entrés trop tard pour être jugés.
    Xabi Alonso (5) : Des choix de rotation risqués et une équipe à réaction. Il devra vite remobiliser son groupe.

