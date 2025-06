C. Ronaldo

Un mot, une phrase, un regard : Cristiano Ronaldo a surpris tout le monde en s’adressant directement à la nouvelle pépite du Real Madrid.

La scène s’est déroulée juste après un match tendu, où le Portugal a décroché un nouveau sacre face l’Espagne en Ligue des Nations. Cristiano Ronaldo, auteur d’un but crucial, n’a pas seulement célébré le trophée. Il a aussi trouvé les mots pour inspirer l’un des talents les plus suivis du moment : Dean Huijsen. Une rencontre inattendue, riche en symboles, entre la légende et la relève.