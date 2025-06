Portugal vs Espagne

Le Portugal et l’Espagne étaient aux prises dimanche en finale de la Ligue des Nations. Score final, (2-2, 5-4. ap.tab).

Le Portugal et l’Espagne s’affrontaient, dimanche soir, à l’occasion de la finale de la Ligue des Nations. Un choc électrique et disputé de bout en bout par les deux nations qui n’ont pas réussi à se départager dans le temps réglementaire. C’est finalement lors de la séance de tirs au but que le sort du match s’est scellé en faveur de la Seleção.