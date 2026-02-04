Joie ou règlement de comptes ? Quand la célébration de Medina et Hojbjerg embrase la toile

Les dernières semaines avaient laissé des traces. Une élimination douloureuse en Ligue des champions, un nul frustrant contre le Paris FC après avoir mené de deux buts, puis une atmosphère pesante autour du groupe. Mardi soir, les hommes de Roberto De Zerbi ont répondu sur le terrain. Sans débat. Le Stade Rennais n’a jamais existé dans ce huitième de finale de Coupe de France, conclu sur un succès clair (3-0).

Ce résultat redonne de l’oxygène à un vestiaire sous pression. L’OM avance. Il se qualifie. Et il se rassure, au moment précis où les doutes menaçaient de s’installer durablement.