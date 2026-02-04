Marseille avait besoin d’air, de certitudes, et surtout d’un match référence. En Coupe de France, face à Rennes mardi, l’OM a livré une prestation nette, tranchante, presque cathartique. Mais au-delà du score, une image a capté toute l’attention : une célébration aussi intense qu’ambiguë, devenue virale en quelques minutes.
Joie ou règlement de comptes ? Quand la célébration de Medina et Hojbjerg embrase la toile
L’OM stoppe l’hémorragie au bon moment
Les dernières semaines avaient laissé des traces. Une élimination douloureuse en Ligue des champions, un nul frustrant contre le Paris FC après avoir mené de deux buts, puis une atmosphère pesante autour du groupe. Mardi soir, les hommes de Roberto De Zerbi ont répondu sur le terrain. Sans débat. Le Stade Rennais n’a jamais existé dans ce huitième de finale de Coupe de France, conclu sur un succès clair (3-0).
Ce résultat redonne de l’oxygène à un vestiaire sous pression. L’OM avance. Il se qualifie. Et il se rassure, au moment précis où les doutes menaçaient de s’installer durablement.
Une célébration qui fait basculer la soirée
Le troisième but, signé Pierre-Emerick Aubameyang, libère définitivement les Marseillais. Mais ce sont deux autres joueurs qui attirent les regards. Dans le rond central, Facundo Medina et Pierre-Emile Hojbjerg explosent. Cris, tension, gestes brusques, regards habités. Les deux hommes se saisissent mutuellement par le maillot, comme dans un corps-à-corps.
Leonardo Balerdi les rejoint rapidement, mais la séquence intrigue. Sur le moment, difficile de trancher. Célébration extrême ou début d’altercation ? Les images font le tour des réseaux sociaux en quelques secondes.
Les réseaux sociaux s’emballent
Sur X, les réactions pleuvent, comme l’a pu constater RMC Sport. L’étonnement domine. « Mais ils s'embrouillent où ils célèbrent là? », écrit un internaute. Un autre ajoute : « J'ai cru qu'ils étaient en train de se bastonner ». Certains vont plus loin, perplexes face à l’intensité de la scène : « On dirait qu'on les a menacés en mode 'si vous perdez on tue vos familles' c'est quoi cette réaction exagérée? ».
L’humour s’invite aussi dans le débat. « Si on gagne la Coupe de France, ils font quoi les mecs, ils mettent le feu au stade? », s’amuse un supporter marseillais. La scène amuse, interroge, divise. Elle ne laisse personne indifférent.
Une tension accumulée depuis plusieurs semaines
Derrière cette célébration, beaucoup voient un soulagement profond. « Les 2-2 c'est traumatisant pour l'équipe, vraiment tu sens qu'ils sont soulagés », analyse un fan, en référence aux scénarios récents vécus par l’OM, dont le nul face au Paris FC (2-2) après une avance confortable.
Cette explosion émotionnelle s’explique aussi par une semaine difficile, marquée par la lourde défaite à Bruges (0-3). Depuis, la pression n’a jamais vraiment quitté le groupe.
De Zerbi face à une équipe déroutante
En conférence de presse, Roberto De Zerbi n’a pas cherché à masquer ses interrogations. « C'est une équipe étrange, qu'on a du mal à comprendre », a-t-il confié. L’Italien poursuit, étonné par les contrastes tactiques : « Quand tu joues avec un défenseur en plus, tu prends trois buts. Et quand tu joues avec quatre attaquants, tu ne concèdes pas un tir... ».
Le technicien regarde déjà devant. « Maintenant on prépare Paris, Strasbourg et Brest. Et on cherche un peu de continuité et de régularité ». Le Classique approche. Et l’OM sait que cette soirée, aussi libératrice soit-elle, ne suffira pas à tout effacer.