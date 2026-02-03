L’Olympique de Marseille recevait, mardi soir, le Stade Rennais, à l’occasion des 8es de finale de la Coupe de France. Un choc qui a tourné en faveur des Phocéens avec une leçon de réalisme infligée aux Bretons.
Un Marseille réaliste s’offre Rennes et se qualifie pour les quarts de finale (3-0)
- AFP
L’OM lance les hostilités, Rennes refroidi
Il fallait arriver très tôt au Stade Vélodrome, ce mardi. 24 heures après la réunion avec les supporters, les Marseillais semblaient avoir bien compris le message puisqu’il démarrait la rencontre sur des chapeaux de roue. Dès la 2e minute, Timothy Weah chipait le ballon à Quentin Merlin pour servir Amir Gouri qui refroidissait d’emblée son ancien club (1-0). Rennes répondait dans la foulée sur une action similaire mais Esteban Lepaul ne parvenait à surprendre Jeffrey De Lange (4e).
Les Rennais mettaient davantage la pression sur l’OM mais le club phocéen finissait par éteindre l’orage. Marseille se signalait à nouveau sur un corner mais Gouri butait sur Brice Samba, cette fois-ci (17e). Les hommes de Roberto De Zerbi reprenaient le contrôle du jeu mais manquaient de justesse dans le dernier geste. Ils auraient toutefois se faire piéger juste avant la mi-temps sur une tête à bout portant de Moussa Al-Tamari qui trouvait De Lange sur la trajectoire (45e+2). 1-0 à la pause.
- AFP
Marseille crucifie les Bretons
La seconde période démarrait comme la première avec un but marseillais d’entrée de jeu. Oublié par la défense rennaise, Gouiri servait malicieusement Mason Greenwood qui ajustait Samba pour le break (2-0, 47e). Mais cela n’altérait pas les ambitions de Rennes qui continuait de se projeter vers la surface olympienne. L’OM gérait toutefois son avance et ne mettait plus de rythme dans son jeu. Le match devenait de plus en plus haché avec des fautes qui se multipliaient contrairement aux occasions dans les deux surfaces. Amine Gouri aurait pu quand même tuer tout suspense sur un caviar de Greenwood mais l’ancien lyonnais manquait le cadre alors que les buts étaient largement ouverts (77e).
C’est finalement son remplaçant, Pierre-Emerick Aubameyang qui y parvenait dans la même situation sur une nouvelle passe de…Greenwood (3-0, 83e). Le but du K.O pour les poulains d’Habib Beye qui ne trouvaient pas le chemin des filets jusqu’au coup de sifflet final. L’Olympique de Marseille prend ainsi sa revanche sur le Stade Rennais et retrouve le sourire avec une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France. Un résultat qui devrait ramener de la sérénité dans le groupe marseillais à cinq jours du Classique de Ligue 1 face au Paris Saint-Germain (dimanche, 20h 45).