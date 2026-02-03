Un Marseille réaliste s’offre Rennes et se qualifie pour les quarts de finale (3-0)

La seconde période démarrait comme la première avec un but marseillais d’entrée de jeu. Oublié par la défense rennaise, Gouiri servait malicieusement Mason Greenwood qui ajustait Samba pour le break (2-0, 47e). Mais cela n’altérait pas les ambitions de Rennes qui continuait de se projeter vers la surface olympienne. L’OM gérait toutefois son avance et ne mettait plus de rythme dans son jeu. Le match devenait de plus en plus haché avec des fautes qui se multipliaient contrairement aux occasions dans les deux surfaces. Amine Gouri aurait pu quand même tuer tout suspense sur un caviar de Greenwood mais l’ancien lyonnais manquait le cadre alors que les buts étaient largement ouverts (77e).

C’est finalement son remplaçant, Pierre-Emerick Aubameyang qui y parvenait dans la même situation sur une nouvelle passe de…Greenwood (3-0, 83e). Le but du K.O pour les poulains d’Habib Beye qui ne trouvaient pas le chemin des filets jusqu’au coup de sifflet final. L’Olympique de Marseille prend ainsi sa revanche sur le Stade Rennais et retrouve le sourire avec une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France. Un résultat qui devrait ramener de la sérénité dans le groupe marseillais à cinq jours du Classique de Ligue 1 face au Paris Saint-Germain (dimanche, 20h 45).