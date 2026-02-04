Rulli ou De Lange contre le PSG ? La réponse énigmatique de Roberto De Zerbi

Mardi soir, l’Olympique de Marseille a parfaitement négocié son huitième de finale de Coupe de France. Au Stade Orange Vélodrome, les Phocéens ont dominé le Stade Rennais avec autorité, s’imposant sur le score sans appel de 3-0. Une qualification nette, construite avec sérieux, qui permet à l’OM d’avancer dans la compétition tout en retrouvant un peu de sérénité après une période agitée.

Ce succès n’a pourtant pas dissipé toutes les interrogations. À l’issue de la rencontre, Roberto De Zerbi a volontairement laissé planer le doute sur un poste clé : celui de gardien de but. Titularisé contre Rennes, De Lange a livré une prestation propre, relançant un débat qui prend une dimension particulière à l’approche du Classique.