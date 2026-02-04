La victoire face au Stade Rennais a offert un bol d’air à l’Olympique de Marseille. Mais à quelques jours d’un déplacement sous haute tension au Parc des Princes, une question continue d’agiter les discussions autour du club.
Rulli ou De Lange contre le PSG ? La réponse énigmatique de Roberto De Zerbi
Un succès contre Rennes, mais un débat relancé
Mardi soir, l’Olympique de Marseille a parfaitement négocié son huitième de finale de Coupe de France. Au Stade Orange Vélodrome, les Phocéens ont dominé le Stade Rennais avec autorité, s’imposant sur le score sans appel de 3-0. Une qualification nette, construite avec sérieux, qui permet à l’OM d’avancer dans la compétition tout en retrouvant un peu de sérénité après une période agitée.
Ce succès n’a pourtant pas dissipé toutes les interrogations. À l’issue de la rencontre, Roberto De Zerbi a volontairement laissé planer le doute sur un poste clé : celui de gardien de but. Titularisé contre Rennes, De Lange a livré une prestation propre, relançant un débat qui prend une dimension particulière à l’approche du Classique.
De Zerbi ouvre le jeu avant le Classique
Dimanche soir, Marseille se déplacera au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain. C’est l’arbitre Willy Delajod qui officiera cette rencontre au Parc des Princes. Un rendez-vous exposé, scruté, où chaque choix du staff sera analysé dans le moindre détail. En conférence de presse après Rennes, De Zerbi n’a pas cherché à verrouiller la hiérarchie. Bien au contraire.
« Tout le monde peut être titulaire dimanche. Je l’ai montré », a-t-il lancé, assumant une concurrence assumée à tous les postes. Une déclaration forte, qui concerne aussi bien le champ que les cages. De Lange pourrait donc enchaîner, mais rien n’indique que la décision soit déjà prise.
Rulli soutenu malgré une période délicate
Sans désigner directement Gerónimo Rulli, l’entraîneur italien a tenu à protéger son gardien numéro un, actuellement en difficulté. « Il est dans un moment compliqué, mais il n’a jamais eu une mauvaise attitude », a rappelé De Zerbi, insistant sur l’état d’esprit irréprochable de l’Argentin. « Il ne sous-estime pas les matchs, il ne sous-estime pas le travail, il est toujours professionnel. Parfois, il fait des erreurs, ça arrive à tout le monde », a-t-il ajouté, même si l'OM travaille pour le recrutement d'un autre gardien.
Le coach olympien a aussi replacé la situation dans une perspective plus large, évoquant « les nombreux miracles » réalisés par Rulli sur les dix-huit derniers mois. De quoi maintenir le suspense intact jusqu’au dernier entraînement avant Paris.