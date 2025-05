Le coach de City a lancé un ultimatum inattendu. Et s’il tient parole, c’est tout l’équilibre du club qui risque de s’effondrer cet été…

Malgré un nouveau succès en Premier League contre Bournemouth (3-1) avant la dernière journée, l’ambiance n’est pas franchement à la fête du côté de Manchester City. Pep Guardiola, plus tendu que jamais, a haussé le ton en conférence de presse. L’Espagnol, pourtant engagé jusqu’en 2027, n’exclut plus de claquer la porte si ses exigences ne sont pas respectées. En cause ? Un vestiaire trop chargé à son goût.