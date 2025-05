Merci pour tout, Kevin : le top 10 des moments qui ont fait de De Bruyne une légende à City

Manchester City vs Bournemouth

Le maestro belge s’apprête à disputer son dernier match à domicile avec City, après une décennie incroyable sous le maillot bleu ciel.

"Oh, Kevin De Bruyne", scandé sur l’air du célèbre Seven Nation Army des White Stripes, résonne depuis dix ans dans les travées de l’Etihad Stadium. Mais mardi soir, ce chant s’élèvera une dernière fois alors que le joueur foulera pour la dernière fois cette pelouse en tant que joueur de Manchester City.

Les Skyblues auront encore un objectif sportif à remplir face à Bournemouth : s’assurer une place dans le top 5 de Premier League avant l’ultime journée face à Fulham. Mais cet enjeu passera au second plan tant l’hommage rendu à De Bruyne promet d’être fort en émotions. Le génial meneur de jeu s’apprête à tourner la page après dix années inoubliables passées dans le nord de l’Angleterre.

Recruté à Wolfsburg en 2015 pour 55 millions de livres (environ 73 millions d’euros), il était à l’époque le deuxième joueur le plus cher de l’histoire du football anglais derrière Angel Di Maria. Inutile de préciser qu’il a largement rentabilisé cet investissement, à la différence de l’Argentin dont le passage à Manchester United restera anecdotique.

« Kevin obtiendra ce qu’il mérite. C’est le plus bel hommage qu’on puisse faire à sa trajectoire exceptionnelle », a indiqué Pep Guardiola avant cette soirée particulière. « Ce que ce club a accompli depuis l’arrivée de Sheikh Mansour n’aurait pas été possible sans lui et d’autres légendes. »

Avec 108 buts et 177 passes décisives, 18 trophées soulevés et une régularité qui force le respect, Kevin De Bruyne s’est imposé comme le plus grand joueur de l’histoire de Manchester City. Bien sûr, d’autres grands noms comme Yaya Touré, David Silva, Vincent Kompany ou Sergio Agüero ont marqué l’histoire du club. Mais aucun n’a livré autant de prestations magistrales que le numéro 17.

Avant sa dernière danse devant le public de l’Etihad, GOAL rend hommage à "King Kev" en revenant sur les 10 plus grands moments de son passage chez les Skyblues...