Incroyable, le PSG prend une décision forte pour Dembélé, Barcola et Doué

Après une saison historique avec la Ligue des champions en proche, le PSG s’apprête à sortir l’artillerie lourde pour son attaque magique.

Après avoir marché sur l’Europe grâce à une équipe aussi redoutable qu’équilibrée, le Paris Saint-Germain se prépare à verrouiller son trio offensif avec des initiatives fortes attendues dès l’automne. Le club, auréolé de sa victoire en Ligue des Champions, ne veut plus perdre de temps. L’attaque est devenue sa nouvelle chasse gardée, et personne ne pourra venir s’en approcher. Dembélé, Barcola et Doué sont dans le viseur de la direction parisienne pour de futurs engagements en or massif.