Il est temps d'accorder à Bruno Fernandes le crédit qu'il mérite ! Il mérite de s'asseoir à la table d'Odegaard et De Bruyne

Le meneur de jeu portugais porte les Red Devils chaotiques d'Erik ten Hag et mérite bien plus de crédit pour ses performances.

Bruno Fernandes n'est pas le footballeur le plus sympathique qui soit. Il est prêt à tout pour prendre l'avantage sur ses adversaires, y compris à exagérer considérablement tout contact physique, et n'hésite jamais à critiquer l'arbitre ou ses propres coéquipiers lorsque les choses ne se passent pas comme il le souhaite.

Le capitaine de Manchester United se laisse souvent dominer par ses émotions, son langage corporel médiocre reflétant sa nature instable, et il est également coupable de perdre le ballon à peu de frais plusieurs fois par match. Au grand désarroi des fidèles d'Old Trafford.

Mais il y a aussi très peu de joueurs en Europe qui soient aussi brillants et audacieux que Fernandes. C'est un gagnant né, avec un état d'esprit de guerrier, qui exige le plus haut niveau de lui-même et de ceux qui l'entourent.

Sous la direction d'Erik ten Hag, United a plongé dans des profondeurs autrefois insondables et ne peut plus être considéré comme l'une des meilleures équipes du monde. Ils sont destinés à terminer en dehors du top 4 de la Premier League après une saison véritablement désastreuse, que même une victoire en finale de la FA Cup contre le rival Manchester City ne suffirait pas à sauver.

Mais Fernandes n'est pas le seul responsable de cette situation. Le Portugais est le seul membre de l'équipe qui peut honnêtement dire qu'il s'est épuisé à essayer d'inverser la tendance, et sans sa volonté de prendre des risques, United aurait pu se retrouver à se battre pour éviter d'être entraîné dans une lutte pour la relégation.

United doit s'estimer heureux que Fernandes lui soit resté fidèle après avoir travaillé si longtemps sans guère de récompense, et il est grand temps qu'il reçoive les louanges pour son rendement exceptionnel en Premier League.