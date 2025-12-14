Ibrahima Konaté au PSG, l'incroyable rebondissement

Malgré une période plus délicate sur le plan individuel, Ibrahima Konaté demeure une référence européenne à son poste en 2025. Le défenseur central de Liverpool arrive au terme de son contrat à l’issue de la saison, sans accord en vue pour une prolongation. Une donnée capitale qui attire logiquement les plus grands clubs du continent, conscients de l’opportunité sportive et financière que représente Ibrahima Konaté.

À Paris, cette situation est analysée depuis plusieurs mois. Le PSG considère Ibrahima Konaté comme un profil prioritaire, capable de s’inscrire dans un projet à long terme. L’international français, cadre de l’équipe de France, coche toutes les exigences du club de la capitale : expérience du très haut niveau, maturité tactique et marge de progression encore importante.