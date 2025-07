Ibrahima Konaté au Real Madrid : Le PSG joue les trouble-fêtes, Al-Khelaïfi s’implique

Le Real avance ses pions, mais Paris s’active en coulisses. Un duel d’influence brûlant pour un défenseur que tout le monde s’arrache…

Le marché des transferts est souvent le théâtre de bras de fer discrets, de négociations tendues et de coups de théâtre de dernière minute. Et cette fois, un nom revient avec insistance sur les lèvres des recruteurs les plus influents d’Europe : Ibrahima Konaté. Alors que son avenir chez les Reds reste incertain, deux géants du football européen se livrent une guerre feutrée pour rafler la mise. En première ligne, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Avec une détermination rare, Nasser Al-Khelaïfi entend bien faire pencher la balance.