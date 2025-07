Le chantier est immense : ce que la défaite contre le PSG révèle vraiment sur le Real Madrid

Totalement surclassé par le PSG en demi-finale, le Real Madrid a mesuré le gouffre qui le sépare désormais du sommet de l'Europe.

Le mot utilisé par Fabian Ruiz fut « maîtrise totale ». Après la démonstration de force du Paris Saint-Germain, vainqueur 4-0 face au Real Madrid en Coupe du Monde des Clubs, le milieu de terrain espagnol savait parfaitement ce que son équipe venait d'accomplir.

Ce fut une victoire sans appel, le genre de démonstration qui se produit rarement en demi-finale, et encore moins contre un club de la stature du Real Madrid. Pourtant, le PSG n'a rien volé. Pas de chance, pas de décision arbitrale litigieuse, pas d'événement individuel qui aurait pu changer le cours du match. Non, les Merengue ont tout simplement été balayés.

Ce résultat de mercredi est une claque monumentale, qui vient conclure une saison où le PSG a fait passer la quasi-totalité des grands d'Europe pour des faire-valoir. Pour les Parisiens, ce n'était qu'une victime de plus sur le chemin de leur domination attendue.

Mais pour le Real Madrid, cette défaite illustre à quel point ils sont loin, très loin, des meilleures équipes du continent. L'arrivée de Xabi Alonso et une poignée de transferts intelligents devaient résoudre les problèmes qui ont miné leur saison 2024-2025. Mais dans le New Jersey, et ce ne fut pas la première fois ces douze derniers mois, ils n'ont été que l'ombre d'une équipe de haut niveau. Un chantier en cours tentant de rivaliser avec l'élite mondiale, et échouant lamentablement.