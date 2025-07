Le PSG lamine le Real : "Le plaisir avant tout", la nouvelle devise de Luis Enrique ?

Démonstration, humiliation, leçon... Le PSG pulvérise le Real Madrid (4-0) et file en finale du Mondial des Clubs ! Au-delà du score, les réactions révèlent la nouvelle philosophie du club.

Le Paris Saint-Germain a envoyé un message fracassant à la planète football ce mercredi soir. En demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs, le champion d'Europe en titre a livré une véritable démonstration de force en humiliant le Real Madrid de Kylian Mbappé sur le score sans appel de 4-0. Au terme d'une prestation collective frôlant la perfection, où le match était déjà plié après 25 minutes (3-0), les Parisiens ont affiché une sérénité et une supériorité déconcertantes. Après la rencontre, au micro de DAZN, les réactions de Luis Enrique et de ses joueurs témoignaient non seulement de la satisfaction du devoir accompli, mais aussi et surtout du plaisir retrouvé au sein de ce nouveau PSG.