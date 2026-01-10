L’hiver s’annonce animé du côté de la Commanderie. Entre ajustements nécessaires et paris sur l’avenir, l’OM affine sa stratégie sur le marché des transferts, avec une piste venue de Serbie qui prend de l’épaisseur.
Mercato OM : Angel Gomes libéré, son remplaçant trouvé en Serbie
- Getty Images Sport
Un jeune profil serbe dans le viseur marseillais
À seulement 19 ans, Ognjen Ugresic s’impose comme l’un des espoirs les plus surveillés du Partizan Belgrade. Milieu défensif au registre sobre mais efficace, le Serbe attire désormais l’attention de plusieurs formations européennes. L’Olympique de Marseille figure parmi les clubs les plus attentifs à son évolution, au point d’en faire une option crédible pour renforcer son entrejeu dès cet hiver.
Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le nom d’Ugresic circule déjà sur le bureau de Medhi Benatia. Le dirigeant olympien l’intègre dans une short-list élargie, notamment en cas d’échec sur le dossier Himad Abdelli, dont l'OM a pris contact avec l'entourage du joueur. À Marseille, on anticipe. Toujours.
Une concurrence italienne bien réelle
L’OM avance toutefois dans un environnement concurrentiel. Selon la même source, Parme, la Fiorentina et Bologne suivent également le jeune Serbe, dont la progression régulière ne passe plus inaperçue. L’été dernier, Parme avait déjà tenté sa chance, sans parvenir à convaincre le Partizan. Cette fois, le contexte change, et Marseille pourrait profiter de sa capacité à offrir un projet sportif clair et une visibilité immédiate.
Au sein de la direction phocéenne, le profil d’Ugresic plaît pour sa maturité précoce, sa rigueur défensive et sa constance. Des qualités rares à cet âge, qui correspondent à la ligne fixée par Pablo Longoria : recruter jeune, faire progresser, puis valoriser.
- Getty Images Sport
Une clause à 15 millions qui fait réfléchir
Conscient de son potentiel, le Partizan Belgrade a protégé son joueur avec une clause libératoire fixée à 15 millions d’euros. Un montant conséquent pour un milieu défensif de 19 ans, mais loin d’être inaccessible pour l’OM, surtout dans une logique d’investissement à moyen terme.
À Marseille, certains voient déjà en Ugresic un joueur capable d’apporter rapidement de l’impact et de l’équilibre, tout en devenant un actif majeur du club. Le risque existe. Mais le rendement potentiel aussi.
- Getty Images
Angel Gomes sur le départ, une place à prendre
Avant toute arrivée, un départ semble nécessaire. Angel Gomes pourrait quitter l’OM dès cet hiver. Recruté librement l’été dernier, le milieu anglais ne s’inscrit plus vraiment dans les plans du staff. Ses prestations n’ont pas convaincu sur la durée, et les dirigeants envisagent désormais une séparation.
Bournemouth étudierait la possibilité de le rapatrier. Une issue qui faciliterait grandement l’arrivée d’un nouveau profil dans l’entrejeu. À Marseille, le chantier du milieu continue. Et la piste serbe pourrait bien en devenir la clé.