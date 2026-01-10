Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Patrick Tchanhoun

Mercato OM : Angel Gomes libéré, son remplaçant trouvé en Serbie

Un départ se précise à Marseille, tandis qu’un jeune talent serbe intrigue déjà les décideurs olympiens.

L’hiver s’annonce animé du côté de la Commanderie. Entre ajustements nécessaires et paris sur l’avenir, l’OM affine sa stratégie sur le marché des transferts, avec une piste venue de Serbie qui prend de l’épaisseur.

  • Serbia v Albania - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Un jeune profil serbe dans le viseur marseillais

    À seulement 19 ans, Ognjen Ugresic s’impose comme l’un des espoirs les plus surveillés du Partizan Belgrade. Milieu défensif au registre sobre mais efficace, le Serbe attire désormais l’attention de plusieurs formations européennes. L’Olympique de Marseille figure parmi les clubs les plus attentifs à son évolution, au point d’en faire une option crédible pour renforcer son entrejeu dès cet hiver.

    Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le nom d’Ugresic circule déjà sur le bureau de Medhi Benatia. Le dirigeant olympien l’intègre dans une short-list élargie, notamment en cas d’échec sur le dossier Himad Abdelli, dont l'OM a pris contact avec l'entourage du joueur. À Marseille, on anticipe. Toujours.

  • Une concurrence italienne bien réelle

    L’OM avance toutefois dans un environnement concurrentiel. Selon la même source, Parme, la Fiorentina et Bologne suivent également le jeune Serbe, dont la progression régulière ne passe plus inaperçue. L’été dernier, Parme avait déjà tenté sa chance, sans parvenir à convaincre le Partizan. Cette fois, le contexte change, et Marseille pourrait profiter de sa capacité à offrir un projet sportif clair et une visibilité immédiate.

    Au sein de la direction phocéenne, le profil d’Ugresic plaît pour sa maturité précoce, sa rigueur défensive et sa constance. Des qualités rares à cet âge, qui correspondent à la ligne fixée par Pablo Longoria : recruter jeune, faire progresser, puis valoriser.

  • Serbia v Albania - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Une clause à 15 millions qui fait réfléchir

    Conscient de son potentiel, le Partizan Belgrade a protégé son joueur avec une clause libératoire fixée à 15 millions d’euros. Un montant conséquent pour un milieu défensif de 19 ans, mais loin d’être inaccessible pour l’OM, surtout dans une logique d’investissement à moyen terme.

    À Marseille, certains voient déjà en Ugresic un joueur capable d’apporter rapidement de l’impact et de l’équilibre, tout en devenant un actif majeur du club. Le risque existe. Mais le rendement potentiel aussi.

  • Angel Gomes Marseille 2025-26Getty Images

    Angel Gomes sur le départ, une place à prendre

