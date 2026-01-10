Mercato OM : Angel Gomes libéré, son remplaçant trouvé en Serbie

À seulement 19 ans, Ognjen Ugresic s’impose comme l’un des espoirs les plus surveillés du Partizan Belgrade. Milieu défensif au registre sobre mais efficace, le Serbe attire désormais l’attention de plusieurs formations européennes. L’Olympique de Marseille figure parmi les clubs les plus attentifs à son évolution, au point d’en faire une option crédible pour renforcer son entrejeu dès cet hiver.

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le nom d’Ugresic circule déjà sur le bureau de Medhi Benatia. Le dirigeant olympien l’intègre dans une short-list élargie, notamment en cas d’échec sur le dossier Himad Abdelli, dont l'OM a pris contact avec l'entourage du joueur. À Marseille, on anticipe. Toujours.