Harry Kane n'est qu'un bouc émissaire, il ne mérite pas d'être blâmé pour la saison ratée du Bayern

Le géant allemand s'apprête à vivre sa première saison sans trophée depuis 2011-2012, mais le buteur anglais n'est pas responsable de ses maux.

« Le Bayern est l'un des plus grands clubs du monde et j'ai toujours dit que je voulais être compétitif et faire mes preuves au plus haut niveau au cours de ma carrière », a déclaré Harry Kane après avoir quitté Tottenham l'été dernier pour rejoindre Munich, où il a bénéficié d'un gros pactole en paraphant son bail. "Ce club se définit par sa mentalité de gagnant - c'est très agréable d'être ici".

À ce moment-là, il semblait que le capitaine de l'équipe d'Angleterre s'était assuré un titre majeur en choisissant l'Allianz Arena comme nouvelle destination, puisqu'il rejoignait un club qui venait de fêter un 11e titre consécutif en Bundesliga. La domination du Bayern sur le football allemand était sans précédent, et le club pouvait également se targuer d'avoir remporté deux Ligues des champions au cours de la même période, et la signature de l'attaquant polyvalent numéro 1 en Europe était un véritable coup de force.

Il ne fait aucun doute que Kane a fait ses preuves depuis. En fait, il a sans doute réalisé la meilleure saison à l'étranger de tous les joueurs anglais de l'histoire, avec 44 buts en 45 matches, toutes compétitions confondues. Et pourtant, il attend toujours le premier trophée de sa carrière. Malgré ses exploits individuels, la machine à gagner du Bayern s'est enrayée et, après une courte défaite en demi-finale de la Ligue des champions face au Real Madrid, la campagne 2023-24 est un désastre.

Ceux qui croient à la « malédiction Kane » et qui exagèrent ses difficultés dans les grands matches s'empresseront de le qualifier à nouveau de "looser". Mais la réalité, c'est qu'il ne mérite aucunement d'être blâmé pour la chute spectaculaire du Bayern.